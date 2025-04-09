Пусть весь мир подождет

После очередного обмена ударами с Китаем в инициированной США «войне пошлин» американский президент Дональд Трамп объявил 90-дневную паузу в разворачивании торгового противостояния со всем миром. «Перемирие» затронет более 75 государств, тарифы на импорт из которых США повысили сильнее всего. Вероятно, это реакция на мрачные оценки последствий фактической остановки 80% поставок Китая на американский рынок — и пауза рассчитана на то, чтобы успеть договориться о комфортных торговых режимах с альтернативными источниками товаров для американских потребителей. Отношения США с КНР тем временем окончательно зашли в тупик: после уравнивания Пекином уровня пошлин — до 104% — новый шаг Вашингтона, увеличивший их до 125%, мало что может изменить. Ситуация требует политического решения, а продолжение эскалации тарифов ни на что не влияет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран США объявили затишье в устроенном ими же глобальном торговом шторме, но продолжат политические маневры с обложением пошлинами китайских поставок

Фото: Ji Haixin / VCG / Getty Images США объявили затишье в устроенном ими же глобальном торговом шторме, но продолжат политические маневры с обложением пошлинами китайских поставок

Фото: Ji Haixin / VCG / Getty Images

В противостоянии США и КНР в последние дни установлена беспрецедентная планка обоюдных торговых барьеров: с полудня 10 апреля «зеркальные» пошлины, которые необходимо уплатить при поставках всех товаров между странами за вычетом «критических» исключений, превысят стоимость самих товаров — де-факто это остановка торговли между странами общим объемом в полтриллиона долларов в год (весь объем глобальной торговли — около $30 трлн).

Днем 9 апреля Пекин объявил, что с полудня 10 апреля увеличит «дополнительную ставку тарифов на импортируемые из США товары с 34% до 84%». С учетом предыдущего повышения КНР пошлин 4 марта до 20% совокупный тариф на поставки из Америки составит 104% и выравняется с вступившими в силу в ночь на 9 апреля американскими пошлинами, как и предполагал “Ъ” 8 апреля.

Вечером 9 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что «немедленно» повышает пошлины на китайские товары со своей стороны до 125%, но это уже не имело никакого значения: дальнейшее повышение не имеет экономического смысла — по оценке Всемирной торговой организации, и 104% означает спад взаимной торговли на 80%, и даже повышение пошлин до 1000% таможенной стоимости товаров мало что изменит.

Гораздо важнее «отступление» Вашингтона от сценария торговой войны со всем миром: в том же заявлении Дональд Трамп в среду объявил, что так же «немедленно» приостанавливает на 90 дней введение дополнительных пошлин, превышающих 10%, о которых было объявлено в ночь с 2 на 3 апреля (см. «Ъ-Онлайн» от 3 апреля и “Ъ” от 4 апреля). Тогда, напомним, введение десятипроцентного тарифа или повышение пошлин сверх этой планки «для ликвидации дисбалансов в торговле» касалось 185 стран, «откат» же затронет «более 75 стран».

Мгновенная реакция рынков толкнула цены на нефть вверх на 2% после устойчивого падения с начала противостояния, распродаж активов и красных без единого зеленого пятнышка торговых терминалов.

Де-факто тактика выжидания принесла торговым партнерам США, кроме Китая, по крайней мере передышку. Напомним, в последние дни о готовности как минимум обсуждать с Вашингтоном торговую политику заявляли десятки стран. Примером успешной тактики выжидания 9 апреля стал один из крупнейших торговых партнеров США — Евросоюз (вероятно, это результат сложности внутренних согласований). Европа хоть и объявила о повышении до 25% тарифов на часть импорта из Америки, в реальности ЕС лишь «зеркально ответил» на предыдущее, мартовское повышение пошлин США до 25% на сталь и алюминий (затрагивает их поставки на $110 млрд).

Пошлины ЕС составят от 10% до 25% и начнут взиматься с 15 апреля, но «могут быть приостановлены в любое время, если США согласятся на справедливое и сбалансированное согласованное решение», говорится в заявлении Еврокомиссии. Реакцию же на последнее повышение тарифов на весь импорт США из ЕС до 20% в Европе только «обсуждают»: предложения будут представлены на следующей неделе.

Объяснять такую выдержку можно как продемонстрированной в среду способностью американского президента не только к внезапным решениям, но и к отказам от них, так и тем, что первый эффект от уже сделанного проявится в экономике самих США.

Оценки того, чем угрожает Вашингтону развязанная им торговая война, «быстрые», а значит, грубые и во многом могут быть рассчитаны на эмоциональную реакцию потребителей.

Так, например, диапазон удорожания свежих iPhone оценивается от $350 до $2 тыс., рост цен на электронику, продукты питания и товары для дома — в 30–50%, дополнительные расходы среднего американского домохозяйства могут увеличиться на $3,8–5 тыс. в год. Экс-глава американского Минфина Лоуренс Саммерс говорил, что эскалация тарифов может привести к рецессии в США, потере 2 млн рабочих мест, в Goldman Sachs повысили вероятность рецессии в США вследствие их новой торговой политики с 20% до 45% (и отменили прогноз после объявления 90-дневной «паузы»), а JP Morgan Chase — до 60% при падении экономики на 0,3% в следующем квартале.

В отношении перспектив мировой экономики допущения также преимущественно мрачны и, вероятнее всего, еще менее точны: начиная с рецессии в странах, сильно зависящих от экспорта в США (Вьетнам, Бангладеш, Камбоджа), и до глобального экономического спада в силу трансляции потерь в этих странах в мировую экономику. В реальности, однако, еще ничего не успело произойти, 9 апреля стало первым днем применения запретительных пошлин США, китайские де-факто на момент сдачи номера еще не вступили в силу.

При этом многие аналитики сходятся на том, что наиболее вероятным развитием событий скорее станет значительное замедление и сокращение физических поставок товаров и комплектующих, а затем и замедление или спад ВВП наиболее зависящих от международной кооперации стран, аналогичное кризису, вызванному пандемией COVID-19 в 2019–2021 годах вследствие массовых разрывов цепочек поставок. Вероятность же развития мирового финансового кризиса по сценарию 2008 года видится экспертам маловероятной: МВФ, Всемирный банк и крупнейшие экономики после него значительно пересмотрели требования к финансовой устойчивости, нацеленные на то, чтобы избежать его повторения в будущем.

При этом отказ или смягчение позиции США в отношении глобальной войны тарифов ситуацию как минимум облегчит — вероятно, что в Вашингтоне рассчитывают обеспечить себе дополнительное время для торговых переговоров с альтернативными Китаю поставщиками. На это, как ранее признавали американские власти, как раз и уйдут «ближайшие месяцы».

Выход же из нынешней патовой ситуации, в которой США заблокировали себя и Китай, требует скорее политических переговоров.

При этом чем дольше окажется период «выжидания», тем сильнее будет давление не проданных в США китайских товаров на рынки других торговых партнеров и вероятность введения ими защитных мер, что лишь увеличит скорость деглобализации, подготовку к последствиям которой уже обсуждают и власти РФ (см. “Ъ” от 9 апреля). Способность Пекина поддерживать ставки Вашингтона объясняется меньшей зависимостью КНР от поставок из США: значительную их часть составляет «промежуточный» импорт для промышленности, а совокупный объем втрое меньше, чем в обратном направлении.

Учитывая, что нынешние 104% или завтрашние 125% — буквально запретительный тариф, де-факто означающий практически полную и быструю заморозку поставок, потребительский рынок КНР в ближайшие недели окажется задет американскими пошлинами слабее, чем торговля в США — остановкой поставок конечного импорта из Китая. Неизбежный рост цен в США, учитывая, что Дональду Трампу важно продемонстрировать быстрые успехи своей администрации в начале его второго срока, усиливает позицию Пекина. Даже если предположить, что часть переговоров с другими странами приведет к соглашениям о снижении торговых барьеров, процесс, как ранее признавали американские власти, займет месяцы, и неизвестно, получится ли заместить поставки из КНР другим импортом в сопоставимом объеме.

Для экономики РФ в условиях глобального усиления торговых ограничений и роста санкционного давления ключевыми параметрами остаются цены на нефть, динамика экспорта, курс рубля и ДКП Банка России, отмечает Дмитрий Полевой из АО «Астра УА».

На фоне ухудшения внешнего фона шансы на рецессию в 2025 году также возрастают — экономику может подтолкнуть к снижению не только падение экспортных доходов, но и ограничительные меры, которые ослабят производство.

Впрочем, инфляция вряд ли приблизится к 13–15%, как это предусматривает рисковый сценарий регулятора. «Более вероятным выглядит обратный ход — переход к снижению ставки уже в 2025 году. В предыдущие периоды кризиса стартовые ставки были ниже, а угрозы финансовой стабильности — выше»,— напоминает эксперт, оговаривая, что это «оценка рисков в случае реализации негативного сценария, связанного с действиями США и ответными мерами со стороны их торговых партнеров. Ситуация остается подвижной, и любые прогнозы могут потребовать пересмотра как в сторону ухудшения, так и улучшения».

Олег Сапожков, Артем Чугунов