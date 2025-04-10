Экс-губернатора Севастополя обвинили в обходе санкций в Великобритании

Экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова признали виновным в обходе санкций Великобритании, сообщает Reuters. Рассмотрение дела в Королевском суде Саутуарка в Лондоне началось 20 марта.

Как было сказано в суде, с февраля 2023 года по январь 2024, господин Овсянников попросил свою жену Екатерину перевести ему 76 тыс. фунтов стерлингов (8,4 млн руб.), часть из которых предназначалась для покупки внедорожника Mercedes-Benz. По словам прокуроров покупкой автомобиля и оформлением страховки занимался брат Овсянникова Алексей. Чуть позже обвиняемый заплатил за обучение детей брата в частной школе около 41 тыс. фунтов стерлингов (4,5 млн руб.).

Дмитрия Овсянникова признали виновным по шести пунктам обхода санкций из семи, а также по двум пунктам обвинения об использовании преступного имущества. С жены и брата господина Овсянникова сняли все обвинения.

Дмитрий Овсянников был назначен губернатором Севастополя в 2016 году по указу президента России Владимира Путина. В июле 2019 года подал в отставку. В августе 2022 года экс-губернатор прилетел из России в Турцию и оттуда подал заявление на получение британского паспорта. Документ ему был выдан в январе 2023 года так как, его отец — уроженец Великобритании и оба брата имеют британские паспорта.