На развитие ВМФ России выделят 8,4 трлн рублей

В строительство кораблей и судов военно-морского флота (ВМФ) России в предстоящие десять лет вложат 8,4 трлн руб., сообщил президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что эти средства следует учесть при формировании госпрограммы вооружения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы сейчас перед совещанием отдельно беседовали с министром финансов тоже, это вопрос принципиального характера, эти средства предусмотрены, но это будет зависеть от самой программы развития военно-морского флота»,— сказал господин Путин в ходе совещания по развитию ВМФ.

По словам президента, необходимо объективно оценивать возможности судостроительной, приборостроительной, станкостроительной и других смежных отраслей в стране. «Особое внимание, как мы и условились, должно быть уделено урегулированию вопросов ценообразования в кораблестроении и развитии производства российских комплектующих и оборудования»,— добавил глава государства.

Он напомнил, что в 2020–2024 годах в состав ВМФ ввели четыре стратегические подводные лодки «Борей-А» и четыре многоцелевые подводные лодки «Ясень-М». «Важно системно и последовательно развивать все составляющие (ВМФ.— "Ъ"), имею в виду подводные и надводные группировки кораблей, морскую авиацию, береговые ракетно-артиллерийские войска, а также средства обеспечения»,— заключил Владимир Путин.