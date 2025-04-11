На развитие ВМФ России выделят 8,4 трлн рублей
В строительство кораблей и судов военно-морского флота (ВМФ) России в предстоящие десять лет вложат 8,4 трлн руб., сообщил президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что эти средства следует учесть при формировании госпрограммы вооружения.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Мы сейчас перед совещанием отдельно беседовали с министром финансов тоже, это вопрос принципиального характера, эти средства предусмотрены, но это будет зависеть от самой программы развития военно-морского флота»,— сказал господин Путин в ходе совещания по развитию ВМФ.
По словам президента, необходимо объективно оценивать возможности судостроительной, приборостроительной, станкостроительной и других смежных отраслей в стране. «Особое внимание, как мы и условились, должно быть уделено урегулированию вопросов ценообразования в кораблестроении и развитии производства российских комплектующих и оборудования»,— добавил глава государства.
Он напомнил, что в 2020–2024 годах в состав ВМФ ввели четыре стратегические подводные лодки «Борей-А» и четыре многоцелевые подводные лодки «Ясень-М». «Важно системно и последовательно развивать все составляющие (ВМФ.— "Ъ"), имею в виду подводные и надводные группировки кораблей, морскую авиацию, береговые ракетно-артиллерийские войска, а также средства обеспечения»,— заключил Владимир Путин.