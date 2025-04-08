Госдума приняла закон, продляющий срок действия решения о призыве в армию

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, расширяющий время действия решения военкома о призыве новобранца в армию. Сейчас такое решение действует в течение одной призывной кампании (весенней или осенней). Поправки увеличивают срок до одного года. Они вступят в силу с момента опубликования закона.

Поправки в ст. 27 и 28 закона «О воинской обязанности и военной службе» в феврале предложила группа депутатов, в том числе глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и глава комитета по безопасности Василий Пискарев (оба — «Единая Россия»). В пояснительной записке депутаты указывали, что принятие поправок снизит нагрузку на призывные комиссии, сократит траты на проведение призывной кампании и снизит число случаев обжалования решений военкоматов.

Согласно документу, срок действия решения о призыве будет увеличен, если «оно не было исполнено в срок проведения призыва», и исполнять его в следующие кампании. Также документ изменяет организацию призывных комиссий: губернаторы смогут создавать одну комиссию в двух и более районах, муниципальных и городских округах и даже одну на город федерального значения. Сейчас их положено создавать в каждом муниципальном образовании.

Закон также освобождает от призыва на военную службу некоторые категории граждан, не пребывающих в запасе. В частности, от него освобождаются прошедшие военную службу в воинских формированиях ДНР и ЛНР, а также участвовавшие не менее шести месяцев в боевых действиях в составе вооруженных сил ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года.

Полина Мотызлевская