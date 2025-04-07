Прокуроры взяли терминал

По иску Генеральной прокуратуры в казну взысканы 55% акций крупнейшего российского терминала по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе — АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ). В нарушение закона об иностранных инвестициях над частью стратегического для России актива был установлен контроль со стороны граждан недружественных государств — Германии и Франции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрел иск Генпрокуратуры за четыре заседания. Заявленный на слушания в качестве третьего лица Евгений Скигин, сын скончавшегося сооснователя ПНТ Дмитрия Скигина, на заседания дважды не явился. Его адвокат на слушаниях также не появилась, предоставив справку о беременности. Юрист просила отложить процесс на несколько дней, но в ходе разбирательства было установлено, что за это время вопрос с беременностью никак не разрешится, а только затянет слушания.

В заявлении надзорного ведомства, с которым полностью согласился арбитраж, говорилось, что ответчики, кипрские компании «Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед», «Новомор Лимитед» и «Алмонт Холдингс Лимитед», которыми владеют дети Дмитрия Скигина, нарушают ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

В соответствии с федеральным законом иностранцы не могут быть собственниками стратегически важных компаний без предварительного согласования в специальной правительственной комиссии и ФАС.

Бенефициарами офшоров выступают граждане Германии братья Михаил и Евгений Скигины, а также их сестра, гражданка Франции Полина Скигина. Пакет акций ПНТ они получили благодаря трем сделкам, совершенным в 2016 и 2020 годах. В результате, говорится в иске, под контроль иностранных резидентов попал оператор и собственник имущества терминала по перевалке нефтепродуктов и других наливных грузов, расположенный в Большом порту Санкт-Петербург. Его доля грузооборота наливных грузов превышает 70%, а активы оцениваются более чем в 17,5 млрд руб. С 2000 года предприятие включено в Реестр субъектов естественных монополий РФ.

Напомним, что основателями ПНТ являются Дмитрий Скигин и Сергей Васильев. Первый скончался в 2003 году, второй после тяжелой болезни передал бизнес жене — Елене Васильевой, ставшей председателем совета директоров терминала. Последняя не раз обращалась в суды и правоохранительные органы, сообщая о рейдерских атаках со стороны офшоров и стоящих за ними членов семьи Дмитрия Скигина. Их представители комментировать решение арбитража отказались. Согласно постановлению, оно приведено к немедленному исполнению.

Мария Локотецкая