Производитель БАДов начал химичить

Производитель БАДов и витаминов Supplement Group выкупил основную долю в компании Awake Group, специализирующейся на контрактном выпуске бытовой химии. Рентабельность этого бизнеса составляет 10–30%, но рынок высококонкурентный. Основной мотивацией выхода на него для Supplement Group может быть диверсификация бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ООО «Сапплемент групп» (работает под брендом Supplement Group) получило 95% в ООО «Эвейк Групп» (Awake Group), следует из данных ЕГРЮЛ. В Supplement Group подтвердили заключение сделки, не раскрыв ее сумму. Продавцом доли выступила Жанна Никитина, ранее контролировавшая 100% в ООО «Эвейк Групп». Оперативно связаться с ней не удалость. Основатель аудиторской компании Petroff Audit Антон Петров оценивает сделку в 15 млн руб.

Supplement Group — производитель БАДов, витаминов и фитнес-снеков. Компания существует с 2015 года. В ее портфеле бренды уходовой косметики L!lou, витаминов Polzaboom, добавок Protein Company. Бенефициаром ООО «Сапплемент групп» выступает Павел Мамаев, по данным СПАРК. Выручка компании в 2024 году составила 541,7 млн руб., увеличившись за год более чем в два раза. Чистая прибыль сократилась на 61,5%, до 32,7 млн руб. Производственные активы группы располагаются в Московской и Курской областях.

ООО «Эвейк Групп» создано в 2019 году. Компания занимается контрактным производством средств гигиены, профессиональной и бытовой химии в городе Щелково Московской области. Выручка компании в 2024 году составила 909 тыс. руб., снизившись на 93% год к году. Чистый убыток составил 318 тыс. руб. против прибыли 817 тыс. руб. годом ранее. Awake Group выпускает в том числе средства для обработки помещений, поверхностей и одежды с дезинфицирующим эффектом, средства для уборки и стирки, поддержания чистоты на производствах, жидкое мыло.

В рамках сделки мощности Awake Group будут перевезены на собственную площадку Supplement Group в Курской области. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов называет сам по себе перенос производства технически простым: нужны только помещения для установки оборудования. Фактором риска он считает поиск квалифицированных кадров, занимающихся контролем качества, закупкой сырья: специалистов придется перевозить либо подбирать на месте.

По данным аналитической компании «Нильсен», натуральные продажи товаров для уборки в рознице с начала марта 2024 года по конец февраля 2025 года выросли на 5% год к году, ухода за телом — на 9,4%, в категории «забота о здоровье» — на 9,6%. В Wildberries зафиксировали увеличение денежных продаж бытовой химии в первом квартале на 51% год к году. Но исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский называет эти рынки конкурентными: на них много как российских, так и иностранных игроков. Если компании удалось наладить регулярные поставки сырья, маржинальность ее бизнеса может составлять 20–30% в год, в противном случае — 10–15%.

185,6 миллиарда рублей составили продажи БАДов через аптеки и маркетплейсы в 2024 году, по данным DSM Group.

Господин Бобровский не исключает, что приобретение мощностей Awake Group позволит Supplement Group оперативно реагировать на колебания спроса. Господин Беспалов считает, что рентабельность производства средств бытовой химии и личной гигиены ниже, чем БАДов. Но выход на новый рынок позволяет производителю диверсифицировать бизнес. Речь о синергетическом эффекте для Supplement Group, по мнению эксперта, может идти только в случае отдельных позиций, например антисептиков.

Именно диверсификация активов может быть основной целью Supplement Group. Заключение сделок слияния и поглощения путем покупки небольших игроков — часть стратегии компании: на ее сайте есть раздел, посвященный этому направлению. Осенью прошлого года компания приобрела производителя фитнес-снеков Jump (см. “Ъ” от 14 октября 2024 года).

Виктория Колганова, Халиль Аминов