Черный лебедь деглобализации

Выступая в Госдуме 8 апреля, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о подготовке к возможному разворачиванию рискового сценария в мировой и российской экономике. Российский Минфин, в свою очередь, судя по заявлениям замминистра Ивана Чебескова, ждет от Международного валютного фонда (МВФ) оценок последствий торговой войны США с миром, в первую очередь — с КНР. Рисковый сценарий ЦБ, отражающий нарастание эскалации и фрагментацию мировой экономики, предполагает сжатие российской экономики на фоне роста инфляции. Возможная глубина и продолжительность этих явлений, впрочем, пока непонятна: слишком многое зависит от происходящего вне РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На встрече с депутатами КПРФ в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина заверила их в том, что регулятор учитывает все сценарии развития мировой экономики

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ На встрече с депутатами КПРФ в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина заверила их в том, что регулятор учитывает все сценарии развития мировой экономики

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На фоне растущих опасений рынков о разворачивании полномасштабного торгового противостояния между США и Китаем и глобальных тарифных войн глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе встречи с фракцией КПРФ в Госдуме сообщила, что регулятор анализирует происходящую эскалацию. Если тарифные войны «будут дальше продолжаться, то это обычно приводит к снижению мировой торговли, мировой экономики и, возможно, и спроса на наши энергоносители», сказала она, отметив, что основной канал влияния происходящего на российскую экономику — это снижение цен на нефть.

Актуальный февральский прогноз Банка России, напомним, содержит в том числе и сценарий «Рисковый (глобальный) кризис», при котором реализуется угроза ухудшения отношений между Китаем и США. Это ведет к активной фазе деглобализации мировой экономики (фрагментации и распаду на торговые блоки и зоны), к тому, что страны все больше локализуют производства, отказываясь от принципа экономического партнерства.

В случае полноценной реализации этого риска среднегодовая цена нефти Brent в 2025 году снизится до $55 за баррель на период до 2027 года (с $80 в 2024-м), что заметно ниже, чем в базовом сценарии ЦБ ($65 в 2025 году).

В результате потери части валютных доходов и снижения спроса экспорт и импорт, инвестиции, потребление и ВВП будут быстро сжиматься, а инфляция и ключевая ставка — расти (см. таблицу).

«Надо будет смотреть, как ситуация будет развиваться, она пока в самом начале, мы всегда готовимся к такого рода рискам»,— успокаивала 8 апреля депутатов-коммунистов госпожа Набиуллина. «Мы рассчитываем, что период высокой ключевой ставки не будет бесконечным»,— добавила она.

Помочь смягчить последствия рискового сценария в случае его реализации, как и результаты воздействия более мягких вариантов торговых войн может бюджетное правило. По нему, напомним, доходы от превышения стоимости барреля нефти $60 (цена отсечения) накапливаются в ФНБ, при не достижении же этого порога деньги фонда можно изымать на закрытие дефицита бюджета. «Когда цены на нефть падают, у правительства, государства всегда есть ресурс поддержать расходы бюджета, несмотря на снижение доходов из-за цены на нефть. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация, но бюджетное правило окажет поддержку»,— обнадежила глава ЦБ.

Примечательно, что 8 апреля замглавы российского Минфина Иван Чебесков по итогам прошедшего в Эр-Рияде заседания Международного валютно-финансового комитета (он дает рекомендации совету управляющих МВФ и отчитывается перед ним по вопросам надзора за международной валютно-финансовой системой и управления ею, в том числе — разрабатывает варианты реакции на события, которые могут нарушить ее работу) призвал фонд углубленно и объективно проанализировать последствия тарифных ограничений и санкционной политики для мировых финансов.

В целом участники заседания пришли к выводу, что странам необходимо отказываться от политики наращивания долга и переходить к бюджетной консолидации.

Иными словами, заливать вероятный кризис заемными деньгами, как это происходило в мире в последние годы (см. “Ъ” от 24 октября 2024 года), особенно в пандемию (см. “Ъ” от 19 мая 2020 года) и в РФ в 2022 году, признано нецелесообразным.

Заметим, даже если сценарий глобального кризиса и полномасштабных торговых войн не реализуется и значительному числу их участников удастся договориться, вероятность быстрого охлаждения российской экономики сейчас увеличивается. Как отмечают аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, уровень загрузки мощностей в экономике РФ стабилизировался на 80% и пространства для наращивания производства в условиях санкций не видно. Иными словами, достигнут предел роста, и дальнейшее расширение требует построения новых мощностей — а этот процесс осложняют санкционные ограничения. И хотя ЦБ, несмотря на возможное разворачивание рискового сценария, по-прежнему ставит целью достижение инфляции в 4% в 2026 году и считает, что в 2025-м инвестиции останутся вблизи высокого уровня прошлого года, проблема доступности технологий сохраняется. При этом, отмечают эксперты, разрыв спроса и предложения товаров на внутреннем рынке вряд ли сильно сократится даже в случае перетока части непроданного в США китайского экспорта в РФ.

Артем Чугунов