Экс-владельца банка «Югра» обвиняют в организации преступного сообщества

Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину. Он обвинялся в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Хотин в марте 2024 года

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Алексей Хотин в марте 2024 года

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как говорится в сообщении Telegram-канала судов Москвы, фигурант заключен под стражу на два месяца. Алексей Хотин вину не признал.

Бывший владелец банка «Югра» уже отбывает срок за растрату средств учреждения. Он был приговорен к девяти годам тюрьмы по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Следствие считает, что с 2014 по 2017 год он выдал заведомо невозвратные кредиты на 23,6 млрд руб. подконтрольным ему компаниям.

Теперь его обвиняют в хищении выручки компании «Русь-Ойл» на сумму около 60 млрд руб. Для проведения следственных мероприятий МВД затребовало повторный арест осужденного и перемещение его под стражу. Как ранее стало известно «Ъ», следствие считает, что сотрудники подконтрольной Алексею Хотину «Русь-Ойл» продали за границу 1,5 млн тонн нефти присвоив себе выручку в размере около 58,6 млрд руб.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ» «СИЗО вместо колонии».