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Сначала врачи, потом съемки

Михаил Ефремов вернулся домой из колонии

«Ребят, чувствую себя не очень!» — такими словами встретил освободившийся из колонии Михаил Ефремов поджидавших у его дома журналистов. Из колонии актеру удалось уехать утром в среду, 9 апреля, инкогнито, избежав контактов с прессой. Господин Ефремов признался, что планов у него пока нет, и поблагодарил всех, кто его поддерживал.

Плохое самочувствие не позволило Михаилу Ефремову как следует пообщаться с журналистами после освобождения

Плохое самочувствие не позволило Михаилу Ефремову как следует пообщаться с журналистами после освобождения

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Плохое самочувствие не позволило Михаилу Ефремову как следует пообщаться с журналистами после освобождения

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Долгожданная встреча журналистов с Михаилом Ефремовым произошла днем возле его дома в центре Москвы. Актера сопровождал его друг, режиссер Никита Высоцкий. Долгого разговора, впрочем, не получилось. Актер подтвердил, что неважно себя чувствует, поблагодарил всех, кто его поддерживал, и еще раз сказал, что соболезнует родным водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое стало причиной лишения господина Ефремова свободы.

Ходатайство об условно-досрочном освобождении актера, который находился под стражей с конца 2020 года, Алексеевским судом Брянской области, напомним, было удовлетворено 24 марта, но по закону требовалось подождать еще 15 дней, пока решение вступит в силу. А 9 апреля журналисты начали собираться у исправительной колонии №4 в Алексеевке с семи утра.

Чем известен Михаил Ефремов

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До начала рабочего дня примерно в 100 метрах от главного пропускного пункта дежурили наряд ДПС и сотрудники ОМОНа, пропускавшие дальше только работников УФСИН. После восьми утра оцепление сняли, десятки журналистов собрались у главного входа. При этом один из сотрудников колонии потребовал «не наглеть» и убрать расставленные в нескольких метрах от дверей камеры.

Через полчаса к журналистам со стороны боковых ворот колонии вышел адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко. «Михаил Олегович уже освобожден в установленном законом порядке. И отбыл по месту своей регистрации. Закон не нарушен»,— сказал он разочарованным журналистам. Он не стал отвечать на вопросы, кто и когда забрал артиста из исправительного учреждения, подчеркнув, что не знает, откуда появилась информация о реанимационном автомобиле, на котором его якобы должны были увезти. Господин Падалко добавил, что его доверитель с уважением относится к журналистам, но не смог с ними пообщаться из-за сильной одышки.

Адвокат объяснил, что артист будет в ближайшее время проходить лечение, а после может вернуться к работе, по которой он сильно скучал: «Все хорошо, все изумительно, результат прекрасный. Мы четыре года к этому шли, у нас все получилось». После короткого выступления Юрий Падалко ретировался, а часть журналистов осталась наблюдать за пропускным пунктом. В течение полутора часов, по наблюдениям “Ъ”, из него никого не выпускали.

В управлении ФСИН по Белгородской области позже подтвердили “Ъ”, что Михаил Ефремов в законном порядке покинул колонию утром.

Актер провел в ИК-4 в Алексеевке больше четырех с половиной лет. Осенью 2020 года Пресненский райсуд Москвы признал его виновным в смертельном ДТП в пьяном виде (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Ранее, в начале июня того же года, внедорожник Михаила Ефремова выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и столкнулся с фургоном, которым управлял курьер Сергей Захаров. Последний скончался от полученных травм в больнице, а Ефремов получил восемь лет лишения свободы. В апелляции срок сократили до семи с половиной лет.

Через месяц после вступления приговора в силу господина Ефремова этапировали в Белгородскую область. За время отбывания наказания здесь он принял участие в съемке нескольких коротких фильмов, а также озвучил объявления ФСИН, которые транслируются на территории колонии.

Отметим, что ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ефремова поддержали и администрация колонии, и прокуратура. Выступая перед судом, артист пообещал, что никогда не сядет за руль и не будет пить. За день до его освобождения в Telegram-каналах появилась информация о том, что в честь выхода Михаила Ефремова для заключенных якобы организуют фуршет с фруктами, рулетами с шоколадом и отечественными лимонадами. В УФСИН заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

Сергей Толмачев, Алексеевка—Москва

Фотогалерея

Актер театра и УДО

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Актер у своего дома в Москве, 9 апреля 2025 года

Актер у своего дома в Москве, 9 апреля 2025 года

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Михаил Ефремов в сопровождении актера Никиты Высоцкого прибывает в свою квартиру в Москве, 9 апреля 2025 года

Михаил Ефремов в сопровождении актера Никиты Высоцкого прибывает в свою квартиру в Москве, 9 апреля 2025 года

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

На вручении премии «Человек года» по версии журнала GQ в концертном зале «Барвиха Luxury Village», 2017 год

На вручении премии «Человек года» по версии журнала GQ в концертном зале «Барвиха Luxury Village», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

На XV рок-фестивале «Нашествие» в Большом Завидово Тверской области, 2015 год

На XV рок-фестивале «Нашествие» в Большом Завидово Тверской области, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

С журналистом Андреем Васильевым (слева) в ресторане «Слимс», 2014 год

С журналистом Андреем Васильевым (слева) в ресторане «Слимс», 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

На праздновании 5-летия со дня выхода в печать журнала «Русский пионер» на сцене театра «Современник», 2013 год

На праздновании 5-летия со дня выхода в печать журнала «Русский пионер» на сцене театра «Современник», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

На презентации шестого тома «Намедни» журналиста Леонида Парфенова в кафе «Булка» на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького, 2013 год

На презентации шестого тома «Намедни» журналиста Леонида Парфенова в кафе «Булка» на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

С президентом агентства «Рекламный картель» Игорем Янковским и актрисой Оксаной Фандерой на XII фестивале искусств «Черешневый лес» в Доме Пашкова, 2012 год

С президентом агентства «Рекламный картель» Игорем Янковским и актрисой Оксаной Фандерой на XII фестивале искусств «Черешневый лес» в Доме Пашкова, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

С супругой, звукорежиссером Софьей Кругликовой на традиционном «Bosco бале» в ресторане отеля «Метрополь», 2011 год

С супругой, звукорежиссером Софьей Кругликовой на традиционном «Bosco бале» в ресторане отеля «Метрополь», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Стас Владимиров  /  купить фото

На выступлении в проекте «Гражданин поэт» в концертном зале «Барвиха Luxury Village», 2011 год

На выступлении в проекте «Гражданин поэт» в концертном зале «Барвиха Luxury Village», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С актрисой Аллой Покровской на «Пионерских чтениях» от журнала «Русский пионер» в торговом центре Lotte Plaza, 2011 год

С актрисой Аллой Покровской на «Пионерских чтениях» от журнала «Русский пионер» в торговом центре Lotte Plaza, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Актер Михаил Ефремов, спортивный телеведущий Василий Уткин и главный редактор издания «Газета.ru» Михаил Михайлин после премьеры спектакля «Каменный гость» в клубе «Коммерсантъ», 2010 год

Актер Михаил Ефремов, спортивный телеведущий Василий Уткин и главный редактор издания «Газета.ru» Михаил Михайлин после премьеры спектакля «Каменный гость» в клубе «Коммерсантъ», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С телеведущей Екатериной Мцитуридзе после премьеры фильма режиссера Григория Константинопольского «Кошечка» в клубе The Most, 2009 год

С телеведущей Екатериной Мцитуридзе после премьеры фильма режиссера Григория Константинопольского «Кошечка» в клубе The Most, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Слева направо: губернатор Калининградской области Георгий Боос, актер Михаил Ефремов и худрук театра «Современник» Галина Волчек на юбилейном вечере «Коммерсанта» в Большом театре, 2009 год

Слева направо: губернатор Калининградской области Георгий Боос, актер Михаил Ефремов и худрук театра «Современник» Галина Волчек на юбилейном вечере «Коммерсанта» в Большом театре, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С актрисой Ренатой Литвиновой и режиссером Виктором Гинзбургом на съемках фильма «Generation П» в Гостином дворе, 2009 год

С актрисой Ренатой Литвиновой и режиссером Виктором Гинзбургом на съемках фильма «Generation П» в Гостином дворе, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С дочерью Верой на вечеринке «Стихи под водку» в ресторане «Манон», 2009 год

С дочерью Верой на вечеринке «Стихи под водку» в ресторане «Манон», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С директором по стратегическому планированию Группы компаний «Ренова» Андреем Шторхом в ресторане «Тропикана», 2008 год

С директором по стратегическому планированию Группы компаний «Ренова» Андреем Шторхом в ресторане «Тропикана», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С режиссером Павлом Лунгиным после открытия XXIX Московского международного кинофестиваля в Нескучном саду, 2007 год

С режиссером Павлом Лунгиным после открытия XXIX Московского международного кинофестиваля в Нескучном саду, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С актрисой Мариной Голуб (в центре) на кинопремии «Белый квадрат» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, 2007 год

С актрисой Мариной Голуб (в центре) на кинопремии «Белый квадрат» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

На открытии клуба «Маяк», 2006 год

На открытии клуба «Маяк», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Актеры Михаил Ефремов и Иван Охлобыстин на премьере фильма «Жесть» в кинотеатре «Пушкинский», 2006 год

Актеры Михаил Ефремов и Иван Охлобыстин на премьере фильма «Жесть» в кинотеатре «Пушкинский», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Во время награждения лауреатов премии «Белый слон» с актрисой Екатериной Волковой в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, 2006 год

Во время награждения лауреатов премии «Белый слон» с актрисой Екатериной Волковой в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

На съемках фильма «Пан полуденный», 2004 год

На съемках фильма «Пан полуденный», 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

Актеры Дмитрий Харатьян и Михаил Ефремов на презентации киностудии «Русский богатырь» в Доме кино, 2003 год

Актеры Дмитрий Харатьян и Михаил Ефремов на презентации киностудии «Русский богатырь» в Доме кино, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На вечере в честь 75-летия своего отца, основателя театра «Современник» Олега Ефремова, 2002 год

На вечере в честь 75-летия своего отца, основателя театра «Современник» Олега Ефремова, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Михаил Ефремов на пресс-конференции, посвященной выходу фильма Гарика Сукачева «Праздник» в клубе «Кино», 2001 год

Михаил Ефремов на пресс-конференции, посвященной выходу фильма Гарика Сукачева «Праздник» в клубе «Кино», 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

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Актер у своего дома в Москве, 9 апреля 2025 года

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Михаил Ефремов в сопровождении актера Никиты Высоцкого прибывает в свою квартиру в Москве, 9 апреля 2025 года

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

На вручении премии «Человек года» по версии журнала GQ в концертном зале «Барвиха Luxury Village», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

На XV рок-фестивале «Нашествие» в Большом Завидово Тверской области, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

С журналистом Андреем Васильевым (слева) в ресторане «Слимс», 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

На праздновании 5-летия со дня выхода в печать журнала «Русский пионер» на сцене театра «Современник», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

На презентации шестого тома «Намедни» журналиста Леонида Парфенова в кафе «Булка» на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

С президентом агентства «Рекламный картель» Игорем Янковским и актрисой Оксаной Фандерой на XII фестивале искусств «Черешневый лес» в Доме Пашкова, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

С супругой, звукорежиссером Софьей Кругликовой на традиционном «Bosco бале» в ресторане отеля «Метрополь», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Стас Владимиров  /  купить фото

На выступлении в проекте «Гражданин поэт» в концертном зале «Барвиха Luxury Village», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С актрисой Аллой Покровской на «Пионерских чтениях» от журнала «Русский пионер» в торговом центре Lotte Plaza, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Актер Михаил Ефремов, спортивный телеведущий Василий Уткин и главный редактор издания «Газета.ru» Михаил Михайлин после премьеры спектакля «Каменный гость» в клубе «Коммерсантъ», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С телеведущей Екатериной Мцитуридзе после премьеры фильма режиссера Григория Константинопольского «Кошечка» в клубе The Most, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Слева направо: губернатор Калининградской области Георгий Боос, актер Михаил Ефремов и худрук театра «Современник» Галина Волчек на юбилейном вечере «Коммерсанта» в Большом театре, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С актрисой Ренатой Литвиновой и режиссером Виктором Гинзбургом на съемках фильма «Generation П» в Гостином дворе, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С дочерью Верой на вечеринке «Стихи под водку» в ресторане «Манон», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С директором по стратегическому планированию Группы компаний «Ренова» Андреем Шторхом в ресторане «Тропикана», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С режиссером Павлом Лунгиным после открытия XXIX Московского международного кинофестиваля в Нескучном саду, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С актрисой Мариной Голуб (в центре) на кинопремии «Белый квадрат» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

На открытии клуба «Маяк», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Актеры Михаил Ефремов и Иван Охлобыстин на премьере фильма «Жесть» в кинотеатре «Пушкинский», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Во время награждения лауреатов премии «Белый слон» с актрисой Екатериной Волковой в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

На съемках фильма «Пан полуденный», 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

Актеры Дмитрий Харатьян и Михаил Ефремов на презентации киностудии «Русский богатырь» в Доме кино, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На вечере в честь 75-летия своего отца, основателя театра «Современник» Олега Ефремова, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Михаил Ефремов на пресс-конференции, посвященной выходу фильма Гарика Сукачева «Праздник» в клубе «Кино», 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

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