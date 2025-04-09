Сначала врачи, потом съемки

«Ребят, чувствую себя не очень!» — такими словами встретил освободившийся из колонии Михаил Ефремов поджидавших у его дома журналистов. Из колонии актеру удалось уехать утром в среду, 9 апреля, инкогнито, избежав контактов с прессой. Господин Ефремов признался, что планов у него пока нет, и поблагодарил всех, кто его поддерживал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плохое самочувствие не позволило Михаилу Ефремову как следует пообщаться с журналистами после освобождения

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Плохое самочувствие не позволило Михаилу Ефремову как следует пообщаться с журналистами после освобождения

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Долгожданная встреча журналистов с Михаилом Ефремовым произошла днем возле его дома в центре Москвы. Актера сопровождал его друг, режиссер Никита Высоцкий. Долгого разговора, впрочем, не получилось. Актер подтвердил, что неважно себя чувствует, поблагодарил всех, кто его поддерживал, и еще раз сказал, что соболезнует родным водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое стало причиной лишения господина Ефремова свободы.

Ходатайство об условно-досрочном освобождении актера, который находился под стражей с конца 2020 года, Алексеевским судом Брянской области, напомним, было удовлетворено 24 марта, но по закону требовалось подождать еще 15 дней, пока решение вступит в силу. А 9 апреля журналисты начали собираться у исправительной колонии №4 в Алексеевке с семи утра.

До начала рабочего дня примерно в 100 метрах от главного пропускного пункта дежурили наряд ДПС и сотрудники ОМОНа, пропускавшие дальше только работников УФСИН. После восьми утра оцепление сняли, десятки журналистов собрались у главного входа. При этом один из сотрудников колонии потребовал «не наглеть» и убрать расставленные в нескольких метрах от дверей камеры.

Через полчаса к журналистам со стороны боковых ворот колонии вышел адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко. «Михаил Олегович уже освобожден в установленном законом порядке. И отбыл по месту своей регистрации. Закон не нарушен»,— сказал он разочарованным журналистам. Он не стал отвечать на вопросы, кто и когда забрал артиста из исправительного учреждения, подчеркнув, что не знает, откуда появилась информация о реанимационном автомобиле, на котором его якобы должны были увезти. Господин Падалко добавил, что его доверитель с уважением относится к журналистам, но не смог с ними пообщаться из-за сильной одышки.

Адвокат объяснил, что артист будет в ближайшее время проходить лечение, а после может вернуться к работе, по которой он сильно скучал: «Все хорошо, все изумительно, результат прекрасный. Мы четыре года к этому шли, у нас все получилось». После короткого выступления Юрий Падалко ретировался, а часть журналистов осталась наблюдать за пропускным пунктом. В течение полутора часов, по наблюдениям “Ъ”, из него никого не выпускали.

В управлении ФСИН по Белгородской области позже подтвердили “Ъ”, что Михаил Ефремов в законном порядке покинул колонию утром.

Актер провел в ИК-4 в Алексеевке больше четырех с половиной лет. Осенью 2020 года Пресненский райсуд Москвы признал его виновным в смертельном ДТП в пьяном виде (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Ранее, в начале июня того же года, внедорожник Михаила Ефремова выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и столкнулся с фургоном, которым управлял курьер Сергей Захаров. Последний скончался от полученных травм в больнице, а Ефремов получил восемь лет лишения свободы. В апелляции срок сократили до семи с половиной лет.

Через месяц после вступления приговора в силу господина Ефремова этапировали в Белгородскую область. За время отбывания наказания здесь он принял участие в съемке нескольких коротких фильмов, а также озвучил объявления ФСИН, которые транслируются на территории колонии.

Отметим, что ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ефремова поддержали и администрация колонии, и прокуратура. Выступая перед судом, артист пообещал, что никогда не сядет за руль и не будет пить. За день до его освобождения в Telegram-каналах появилась информация о том, что в честь выхода Михаила Ефремова для заключенных якобы организуют фуршет с фруктами, рулетами с шоколадом и отечественными лимонадами. В УФСИН заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

Сергей Толмачев, Алексеевка—Москва