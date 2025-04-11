Софт теряет загранпаспорт

В России четвертый год подряд продолжается падение объемов экспорта отечественных IT-решений, за прошлый год показатель сократился на $1 млрд. Однако участники рынка утверждают, что российские компании во избежание санкционного давления скрывают партнерство за рубежом и реальные показатели отрасли выше. Они оценивают итоги экспорта за прошлый год в $5,9 млрд, а рост внутреннего рынка — предварительно до 2,7 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным Банка России, экспорт российского программного обеспечения (ПО) и компьютерных услуг в 2024 году сократился почти вдвое, с $2,9 млрд в 2023 году до $1,9 млрд. При этом, по данным ассоциации «Руссофт», представленным 10 апреля, показатель экспорта ПО увеличился год к году на 7,2%, до $5,9 млрд. В ассоциации разницу в оценках объясняют тем, что сейчас «многие компании во избежание санкционного давления все больше используют схемы расчетов с зарубежными партнерами, которые не отражаются в статистике ЦБ именно как компьютерные услуги (например, используют для расчетов криптовалюту или переводы физическим лицам). В ЦБ не ответили на запрос.

В Минцифры заявили, что разделяют оценку «Руссофта». Однако говорят о негативном влиянии высокой ключевой ставки ЦБ на рынок в целом и на экспортное направление. «Продолжается работа по выработке дополнительных мер по стимулированию привлечения частных инвестиций в IT, что позволит компенсировать имеющиеся временные сложности с привлечением заемного финансирования с рынка»,— добавили в Минцифры.

Годом ранее ЦБ также отчитывался о сокращении IT-экспорта на 44–47% по сравнению с 2022 годом (см. “Ъ” от 12 января 2024 года).

При этом, по предварительным данным «Руссофта», совокупный оборот российских IT-компаний за прошлый год увеличился на 33,2%, до 2,7 трлн руб., в первую очередь за счет продолжающегося импортозамещения в России. Это также следует из данных, представленных ассоциацией 10 апреля. Также, по данным опроса ассоциации среди 100 российских IT-компаний, главной преградой у организаций для роста экспорта являются нехватка финансовых ресурсов и санкционное давление, а для роста выручки на внутреннем рынке, кроме финансовых ограничений,— недостаточная функциональность российских решений по сравнению с иностранными аналогами, а также несовместимость с зарубежными решениями.

«В условиях санкций экспорт не может быть прямым, официальным, а значит, учитываемым и измеримым со стороны государства»,— объясняет директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ, входит 1С, «Ланит» и др.) Николай Комлев. «Поэтому официальные цифры будут меньше реальных, в которых присутствуют все продажи за рубежом»,— подчеркивает он. Среди основных причин сдерживания роста экспорта господин Комлев назвал санкции, блокировку финансовых операций, а также дефицит квалифицированных кадров и трудности прямого маркетинга.

Падение экспорта связано в первую очередь с закрытием рынков США и ЕС для российских IT-компаний, до начала военной операции они были основными экспортными каналами, рассказал “Ъ” один из топ-менеджеров крупной IT-компании. «В основном экспортировались решения по ИБ, финтех-решения и др.»,— подчеркивает он. По его словам, российский рынок занимает лишь 3% всего мирового потребления IT-продукции, а с учетом того, что за последние несколько лет в России появилось много дублирующего софта, всем компаниям «не хватит места» на рынке. В связи с этим, говорит он, некоторые российские компании полностью уходят из РФ, выбирая глобальный рынок, либо начинают наращивать экспорт в дружественных странах Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и др.

Также многие российские IT-компании открывают дочерние организации за рубежом, их выручка не учитывается в головной компании, говорит директор по развитию международного бизнеса Sibedge Всеволод Мороцкий. «Как правило, работают они от лица компаний, не имеющих номинально к РФ отношения»,— подчеркивает он. Рост внутреннего рынка гендиректор ИВК Григорий Сизоненко объясняет спросом со стороны организаций, владеющих объектами КИИ, у которых требование со стороны государства приобретать российские решения. «Благодаря этому внутренний рынок к концу года вырастет еще на 30%»,— прогнозирует он.

Тимофей Корнев