Полупроводники блеснут интеллектом

По данным консалтинговой компании Deloitte, в 2024 году оборот мировой индустрии полупроводников увеличился на 19%, до $627 млрд. В 2025 году, как ожидается, рост останется двузначным — рынок увеличится еще на 11,2%, до $697 млрд, в основном за счет развития искусственного интеллекта (ИИ). При сохранении среднегодового темпа хотя бы в 7,5% к 2030 году мировой рынок чипов превысит $1 трлн. Однако многие компании опасаются, что растущая геополитическая нестабильность, включая военные конфликты, а также резкое увеличение импортных пошлин властями США могут серьезно замедлить развитие рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Чипы излучают оптимизм

Индустрия полупроводников играет важную роль в глобальной экономике, обеспечивая технологические инновации в самых разных отраслях — от потребительской электроники до автомобилестроения и облачных вычислений. В последние годы отрасль столкнулась с серьезными вызовами, включая перебои в цепочках поставок, геополитическую неопределенность и рост производственных затрат. Однако, несмотря на трудности, перспективы рынка остаются позитивными.

Развитие искусственного интеллекта, 5G, интернета вещей и квантовых вычислений будет стимулировать спрос на более мощные и энергоэффективные полупроводниковые решения. Правительства различных стран все больше осознают стратегическую важность сектора и внедряют программы государственной поддержки для развития местного производства.

Аудиторско-консалтинговая компания KPMG и Альянс мировой индустрии полупроводников провели совместное исследование, опросив участников рынка об их ожиданиях на 2025 год. В опросе приняли участие 156 руководителей компаний, из которых у 87 годовая выручка составляет более $1 млрд, у 30 — от $100 млн до $1 млрд, у 39 — менее $100 млн.

Большинство опрошенных (86%) полагают, что выручка их компаний в текущем году вырастет. В прошлом году такие ожидания были у 83%. Почти половина опрошенных считают, что выручка их компаний в этом году увеличится более чем на 10%. Топ-менеджеры демонстрируют позитивные ожидания и в отношении всей индустрии в целом — 92% опрошенных полагают, что в этом году общая прибыль индустрии вырастет, а 36% опрошенных — что общая прибыль индустрии увеличится более чем на 10%. Для некоторых компаний и этого может быть мало — так, например, за первые два месяца текущего года общая выручка крупнейшего в мире производителя чипов, тайваньской TSMC, увеличилась на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 553 млрд тайваньских долларов ($16,8 млрд). За весь 2024 год рост выручки составил 34%. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидают, что по итогам первого квартала выручка TSMC может увеличиться на 41%.

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ИИ вне конкуренции

Эксперты отмечают, что в числе основных драйверов развития индустрии чипов в текущем году останутся технологии искусственного интеллекта.

Но если в прошлом году ИИ занимал второе место среди главных источников прибыли, уступив автопрому, то в этом году он впервые вышел на первое место.

Отвечая на вопрос о наиболее важных приоритетах стратегического развития в ближайшие три года, опрошенные топ-менеджеры поставили на первое место генеративный ИИ. В числе других стратегических приоритетов — поиск объектов для слияния или поглощения, а также участие в программах по получению государственных субсидий и укрепление кибербезопасности.

Главными отраслями, где производители полупроводников уже начали внедрять генеративный ИИ, сейчас являются научно-исследовательская деятельность в области инженерии (Engineering R&D) и информационные технологии. В текущем году к ним прибавятся системы управления логистикой и маркетинг/продажи. Вторым наиболее важным направлением для внедрения генеративного ИИ в этом году станут облачные сервисы и серверные станции для них. Беспроводные технологии замыкают топ-3 по приоритетности внедрения ИИ, в прошлом году они также занимали третье место. А вот автомобильная промышленность, которая в прошлом году была главным источником выручки для участников индустрии чипов, в этом году занимает лишь четвертое место.

В свою очередь, аналитики нидерландской финансовой компании ING ожидают, что в 2025 году мировой рынок полупроводников вырастет на 9,5%.

По их мнению, главными драйверами роста также станут технологии ИИ и дата-центры. Однако в некоторых других сегментах ING не ждет существенного роста. Например, в этом году смартфоны не будут драйвером для рынка чипов. «Недавний апгрейд iPhone оказался не столь значительным по сравнению с прошлыми поколениями, и возможности нового iPhone 16 в области ИИ не вызвали большого восторга»,— отмечают эксперты ING. Кроме того, аналитики исследовательской компании Canalys недавно отметили, что «производители смартфонов вступили в 2025 год с целым рядом нерешенных проблем»: рынок стагнирует из-за недостатка технологий, нуждающихся в существенной модернизации, и, как следствие, в новых чипах.

Аналитики нидерландской компании также полагают, что продажи чипов для автопрома, скорее всего, «разочаруют».

Они объясняют это скромными прогнозами динамики мирового авторынка в 2025 году — ожидается рост всего на 1,6%. Это, в свою очередь, будет сдерживать и рост рынка электромобилей, в производстве которых необходимы современные полупроводники. Впрочем, даже несмотря на слабый рост всего авторынка, ING ожидает, что в 2025 году доля электромобилей в Китае приблизится к 50%, а мировые продажи электромобилей вырастут на 19%.

Сила политики

Однако радужные ожидания участников рынка вполне могут не оправдаться или оправдаться лишь частично. Ужесточение Дональдом Трампом тарифной политики может затруднить трансграничную торговлю многими товарами, в том числе полупроводниками. Из-за увеличения тарифов могут вырасти отпускные цены на конечный продукт, что ударит не только по производителям, но и по потребителям. Ассоциация потребительских технологий полагает, что тарифная политика Дональда Трампа может привести к подорожанию игровых приставок для американских потребителей на 40%, смартфонов — на 26%, ноутбуков — на 46%.

Все больше экономистов считают, что ужесточение тарифной политики замедлит рост американской экономики, а некоторые не исключают даже рецессию. В марте индекс потребительской уверенности в США снизился по сравнению с февралем на 7,2 пункта, до 92,9 пункта. Это минимальный показатель с января 2021 года и меньше прогнозов аналитиков. При этом индекс краткосрочных потребительских ожиданий по уровню доходов, рынку труда и условиям для ведения бизнеса снизился еще больше — на 7,7 пункта по сравнению с февралем, до 65,2 пункта. Уже в феврале этот показатель был ниже отметки 80 пунктов, которая означает рецессионные настроения потребителей, а теперь он достиг минимального значения за последние 12 лет

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25 марта рейтинговое агентство Moody’s заявило, что кредитно-финансовый потенциал США «находится на пути к продолжительному снижению» по мере того, как в стране растет бюджетный дефицит, а долговые обязательства США становятся менее привлекательными для инвесторов. Агентство также отметило, что ситуация в кредитно-финансовом секторе страны продолжает ухудшаться и после того, как Moody’s в ноябре 2023 года снизило свой прогноз по кредитному рейтингу США.

Все это вызывает растущую тревогу среди участников рынка.

Если в прошлом году главным риском они считали нехватку/утечку талантов, то в текущем году на первое место вышел протекционизм, в том числе ужесточение тарифной политики, торговые ограничения и т. п.

Особенно большую тревогу по этому поводу испытывают компании с годовым оборотом более $1 млрд. Участники рынка отмечают, что самыми высокими геополитическими рисками для себя в ближайшие два года они считают вооруженные конфликты и повышение импортных тарифов. Также в число главных рисков для мирового рынка полупроводников они включили возможные проблемы с государственными субсидиями и риски национализации предприятий полупроводниковой отрасли.

Чтобы минимизировать для себя последствия этих рисков, участники рынка намерены повысить географическую диверсификацию операций и улучшить качество работы логистических цепочек, стремясь сделать их более гибкими для адаптации к нестабильным геополитическим условиям.

Некоторые производители уже пытаются минимизировать потенциальные риски от новой тарифной политики США. В конце февраля корпорация Apple заявила, что в ближайшие четыре года инвестирует в США $500 млрд и создаст там 20 тыс. новых рабочих мест в сфере исследований и разработки. В частности, компания планирует инвестировать в строительство в Техасе завода, который будет производить серверы для систем искусственного интеллекта, и в производство чипов тайваньской компанией TSMC в Аризоне. В начале марта TSMC сообщила о вложении дополнительных $100 млрд в производство микрочипов в США. Таким образом, общая сумма инвестиций тайваньского производителя в строительство заводов на американской территории достигнет $165 млрд. О новых инвестициях TSMC было объявлено после встречи генерального директора компании Си Си Вэя с президентом Дональдом Трампом

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Евгений Хвостик