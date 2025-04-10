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Коммерсантъ FM
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Юра Борисов подписал контракт с крупным голливудским агентством UTA

Голливудское агентство талантов UTA будет сотрудничать с российским актером Юрой Борисовым. Сегодня они подписали контракт на «представление интересов во всех областях», пишет Variety.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Издание отметило, что Юрий Борисов стал первым актером, с которым американский режиссер Шон Бейкер связался после написания сценария к фильму «Анора». За роль в этом фильме артист в этом году был номинирован на «Оскар», однако награду в итоге получил Киран Калкин, сыгравший роль второго плана в картине «Настоящая боль». При этом «Анора» взяла пять статуэток, в том числе в главной номинации за лучший фильм. Юрий Борисов же был удостоен номинаций на премии BAFTA, «Золотой глобус», «Готэм» и Film Independent Spirit Awards за лучшую мужскую роль второго плана.

С агентством UTA также работают Джонни Депп, Харрисон Форд, Тимоти Шаламе и другие актеры. Председатель совета директоров Пол Дэвид Вахтер представляет интересы Арнольда Шварцнегера, Билли Айлиш, Леброна Джеймса и других американских знаменитостей.

В марте другое агентство Голливуда William Morris Endeavor (WME-IMG) заключило контракт с российским актером Марком Эйдельштейном, также сыгравшем в фильме «Анора».

Екатерина Отрашкевич

Фотогалерея

Актер Юрий Борисов на экране и в жизни

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Юрий Борисов с наградой за лучшую мужскую роль за фильм «Калашников» на церемонии вручения премии «Золотой Орел», 2021 год

Юрий Борисов с наградой за лучшую мужскую роль за фильм «Калашников» на церемонии вручения премии «Золотой Орел», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: генеральный продюсер KION Игорь Мишин, продюсер Анна Тихонова, актер Юрий Борисов, режиссеры Владимир Мункуев и Максим Арбугаев перед началом показа фильма «Кончится лето», 2024 год

Слева направо: генеральный продюсер KION Игорь Мишин, продюсер Анна Тихонова, актер Юрий Борисов, режиссеры Владимир Мункуев и Максим Арбугаев перед началом показа фильма «Кончится лето», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юрий Борисов на премьере фильма «Анора» в Лос-Анджелесе, 2024 год

Юрий Борисов на премьере фильма «Анора» в Лос-Анджелесе, 2024 год

Фото: Chris Pizzello / AP

Юрий Борисов (слева) и режиссер Борис Акопов на церемонии закрытия кинофестиваля «Кинотавр», где их совместный фильм «Бык» получил Гран-при, 2019 год

Юрий Борисов (слева) и режиссер Борис Акопов на церемонии закрытия кинофестиваля «Кинотавр», где их совместный фильм «Бык» получил Гран-при, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юрий Борисов (слева) с супругой на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр», 2020 год

Юрий Борисов (слева) с супругой на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр», 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Кадр из фильма «Серебряные коньки», где Юрий Борисов сыграл главаря карманников Алекса, 2020 год

Кадр из фильма «Серебряные коньки», где Юрий Борисов сыграл главаря карманников Алекса, 2020 год

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Анора», получившего «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, 2024 год

Кадр из фильма «Анора», получившего «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, 2024 год

Фото: Cre Film

Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», 2020 год

Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», 2020 год

Фото: Гуд Стори Медиа

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Фото: Homeless Bob Production

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Фото: Homeless Bob Production

Актеры Юрий Борисов (слева) и Иван Мулин на премьере фильма «Хрусталь», получившего награду за лучший фильм стран СНГ и Балтии на премии «Ника», 2018 год

Актеры Юрий Борисов (слева) и Иван Мулин на премьере фильма «Хрусталь», получившего награду за лучший фильм стран СНГ и Балтии на премии «Ника», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Юрий Борисов дает интервью во время кинофестиваля «Кинотавр», 2021 год

Юрий Борисов дает интервью во время кинофестиваля «Кинотавр», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Юрий Борисов с наградой за лучшую мужскую роль за фильм «Калашников» на церемонии вручения премии «Золотой Орел», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: генеральный продюсер KION Игорь Мишин, продюсер Анна Тихонова, актер Юрий Борисов, режиссеры Владимир Мункуев и Максим Арбугаев перед началом показа фильма «Кончится лето», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юрий Борисов на премьере фильма «Анора» в Лос-Анджелесе, 2024 год

Фото: Chris Pizzello / AP

Юрий Борисов (слева) и режиссер Борис Акопов на церемонии закрытия кинофестиваля «Кинотавр», где их совместный фильм «Бык» получил Гран-при, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юрий Борисов (слева) с супругой на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр», 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Кадр из фильма «Серебряные коньки», где Юрий Борисов сыграл главаря карманников Алекса, 2020 год

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Анора», получившего «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, 2024 год

Фото: Cre Film

Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», 2020 год

Фото: Гуд Стори Медиа

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Фото: Homeless Bob Production

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Фото: Homeless Bob Production

Актеры Юрий Борисов (слева) и Иван Мулин на премьере фильма «Хрусталь», получившего награду за лучший фильм стран СНГ и Балтии на премии «Ника», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Юрий Борисов дает интервью во время кинофестиваля «Кинотавр», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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