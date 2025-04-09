Проект о запрете рекламы эзотерических услуг изменили после жалоб нутрициологов

Председатель комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) опубликовала скорректированную версию законопроекта о запрете рекламы услуг алхимиков, астрологов, ведьм и иных представителей сферы эзотерики. В новом документе, в частности, появились уточнения, выводящие из-под запрета специалистов по схожему виду деятельности с высшим образованием. Например, запрещать не будут рекламу нутрициологов с высшим медицинским образованием.

«К нам пришло и приходит большое количество предложений и замечаний к его тексту. Собрали их воедино для обсуждения на завтрашнем Круглом столе. Сразу скажу: излишне торопиться не собираемся»,— написала госпожа Останина в Telegram-канале.

Проект поправок к законам «О защите информации» и «О рекламе» госпожа Останина опубликовала 11 марта. Он предполагает запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, а также блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения. Депутат указывала, что эти практики «вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества». Инициатива еще не внесена в Госдуму.

Накануне российские нутрициологи обратились в правительство, Госдуму и Общественную палату с просьбой не запрещать их рекламу как представителей сферы эзотерических услуг. Они указали, что выступают против «псевдонаучных и потенциально опасных практик» и включение своего вида деятельности в список считают ошибкой, так как речь идет о «науке о питании» и «важном звене» в системе общественного здоровья.

Подробнее — в материале «Ъ» «Депутаты Госдумы наели себе врагов».

Полина Мотызлевская