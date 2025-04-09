Отсидит за ЦСКА

Как стало известно “Ъ”, вступил в силу приговор, вынесенный бывшему начальнику ЦСКА и главного управления по работе с личным составом вооруженных сил Михаилу Барышеву. Экс-полковник получил 13-летний срок за преступления коррупционной направленности и заключить контракт на участие в СВО не смог. Из фигурантов этого дела только один добился небольшого смягчения наказания в апелляционной инстанции в связи с истечением срока давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Апелляция не изменила приговор Михаилу Барышеву

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Апелляция не изменила приговор Михаилу Барышеву

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Второй западный окружной военный суд 9 апреля закончил рассмотрение апелляционных жалоб фигурантов так называемого дела ЦСКА. Ранее гарнизонный военный суд Москвы признал Михаила Барышева виновным в получении в 2016–2017 годах взяток (ч. 6 ст. 290 УК) в размере 8,3 млн руб., 1,6 млн руб., 10 млн руб. и 3,9 млн руб. от поставщиков III зимних Всемирных военных игр в Сочи. Также было признано доказанным участие военного в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и попытке побега из-под стражи (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 313 УК).

Несмотря на то что адвокатам из уголовного дела в связи с истечением срока давности удалось добиться исключения пяти эпизодов превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК), а из обвинения во взятках убрать их вымогательство, приговор оказался чрезвычайно суровым. Начальнику армейского клуба дали, как за убийство, 13 лет строгого режима с запретом в течение 10 лет занимать руководящие должности на госслужбе (обвинение запрашивало 17 лет «строгача»), лишили звания полковника, а также орденов Почета и Дружбы.

Бывшие заместители господина Барышева по ЦСКА Андрей Хамазин и Юрий Муханов, напрямую участвовавшие во взятках и хищениях, получили условные сроки в шесть и пять лет, так как активно сотрудничали с СКР. А Дмитрий Ларченков, руководивший ЦСКА после ухода полковника Барышева в главное управление по работе с личным составом, отделался штрафом.

Зато бывшие помощник господина Барышева Максим Лабунцов и начальник отдела ЦСКА Олег Ампилогов, в том числе за совершение преступлений коррупционной направленности, были приговорены к восьми и пяти годам заключения. По тому же делу был осужден бенефициар транспортной компании «Пять семерок» Алексей Князев — один из поставщиков услуг на армейских играх. Его признали виновным в мошенничестве, назначив срок в три года общего режима.

Как сообщил “Ъ” адвокат Михаила Барышева Константин Андреев, в апелляционной жалобе защита была сконцентрирована «на фактах явных и неоспоримых нарушений».

Так, отметил защитник, часть первой «взятки» от компании «Форвард», за которую Михаил Барышев получил наибольший — в девять с половиной лет — срок, на самом деле была перечислена этой компанией в Фонд олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной. При этом госпожа Хоркина на следствии и в суде указывала, что деньги от «Форварда» были потрачены на уставные цели фонда и господину Барышеву не передавались.

Со второй частью взятки по тому же эпизоду суд связал безвозмездное получение ЦСКА спортивной формы «Форварда», а именно взятки в виде имущества. Однако оценка его стоимости ни следствием, ни судом не проводилась, а была определена исходя из документов взяткодателя, подчеркнул защитник. Он отметил, что такую же форму получили высшие должностные лица военного следствия и прокуратуры, чиновники различных министерств и ведомств, посетившие военные игры в качестве почетных гостей.

Представитель господина Барышева рассказал, что о других коррупционных эпизодах следствие узнало из блокнота посредника взяткодателей актера Алексея Огурцова. Этот блокнот появился неожиданным образом в материалах спустя год после возбуждения уголовного дела. В нем посредник Огурцов описывал даты встреч и суммы переданных денег. На основании этого блокнота следствие, а затем и суд установили начало течения времени преступления. Однако оригинала самого блокнота сторона защиты, отметил господин Андреев, несмотря на многочисленные ходатайства, так и не увидела.

В целом защите удалось добиться только изменения в наказании Максима Лабунцова: из его обвинения в связи с истечением срока давности убрали ст. 337 (самовольное оставление места службы) УК.

В результате ему скостили полгода.

Представители осужденных планируют обратиться в Кассационный военный суд (Новосибирск). Параллельно, по данным “Ъ”, Михаил Барышев пытается заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. Однако соответствующих ходатайств по нему из частей военного ведомства в суды пока не поступало.

Николай Сергеев