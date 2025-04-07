Александр Вучич вызвал врача

Президент Сербии Александр Вучич выдвинул на пост нового премьера врача-эндокринолога Джуро Мацуту. Глава государства рассчитывает, что один из ведущих сербских специалистов в этой области, возглавив правительство, поможет сбить накал продолжающихся в стране уже пять месяцев протестов. Однако оппозиция и многие сербские эксперты полагают, что не имеющий ни политического опыта, ни политического веса премьер ничего изменить не сможет, а ключевые решения будет по-прежнему принимать президент. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

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Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

О выдвижении известного в Сербии врача-эндокринолога Джуро Мацуты на пост премьера президент Александр Вучич объявил в обращении к нации поздно вечером в воскресенье, 6 апреля. Назвав господина Мацуту «вероятно, крупнейшим специалистом в области эндокринологии от Вены до Стамбула», Александр Вучич выразил уверенность, что «раз уж Европа во главе своего правительства поставила педиатра (здесь Вучич, очевидно, намекнул на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, до прихода в политику работавшую в медицинской сфере.— “Ъ”), Сербия тоже добьется больших успехов».

Главную же задачу, стоящую перед будущим премьером, президент сформулировал так: «Думаю, что он внесет нечто новое в нашу общественную жизнь и сильно поможет в снижении напряженности в стране».

Таким образом глава государства дал понять, что известный врач, возглавив правительство, должен в первую очередь помочь властям сбить накал продолжающихся в стране уже пять месяцев протестов. Их спровоцировала трагедия во втором по величине городе страны Нови-Саде, где 1 ноября в результате обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале погибли 16 человек.

С тех пор по всей Сербии проходят массовые митинги с требованием политической и уголовной ответственности для виновных в трагедии. Впрочем, в реальности цели протестующих намного шире — они выступают за смену власти в стране, которую 13 лет удерживают Александр Вучич и пропрезидентская Сербская прогрессивная партия. В конце января премьер Милош Вучевич подал в отставку, взяв на себя ответственность за трагедию в Нови-Саде, 19 марта парламент отставку утвердил и теперь в течение месяца должен избрать нового премьера, которого предложит президент.

Александр Вучич изначально дал понять, что и он сам, и руководство правящей партии рассматривают вариант с непартийным кандидатом в премьеры, полагая, что это снизит напряженность в стране.

По данным сербских СМИ, предполагалось даже, что правительство может возглавить американский бизнесмен сербского происхождения (см. “Ъ” за 31 марта). Тем не менее от варианта с «импортом премьера» власти отказались — возможно, и из-за не совсем удачного опыта 1992 года, когда возглавивший тогда правительство бизнесмен из США Милан Панич спустя всего полгода бросил вызов выдвинувшему его в премьеры президенту Слободану Милошевичу.

Джуро Мацута же, хоть и является беспартийным, входит в руководство создаваемого сейчас Александром Вучичем общенационального фронта, «Движения за народ и державу», который, по мнению экспертов, позволит президенту дистанцироваться от теряющей поддержку правящей Сербской прогрессивной партии.

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Фото: Global Regenerate Джуро Мацута

Фото: Global Regenerate

Впрочем, оппозиция и сербские эксперты полагают, что не имеющий политического опыта и политического веса премьер вряд ли что сможет изменить. «Александр Вучич пытается просто выиграть время, выдвигая премьера, который не будет ни выбирать своих министров, ни проводить собственную политику, ни принимать самостоятельных решений»,— говорит один из лидеров сербской оппозиции Драган Джилас. С этим согласен и бывший сербский дипломат, а ныне известный белградский политолог Сречко Джукич. «Ничего не изменится, да и измениться не может,— заявил он “Ъ”.— Все решения правительства, как и прежде, будут приниматься в администрации президента. И так будет продолжаться, пока Александр Вучич находится у власти. Такова политическая реальность Сербии».