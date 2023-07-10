Ожидается рост рынка и цен

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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Правительство повысит утильсбор на все категории транспорта с 1 августа. В Костроме начали производить ABS и ESP для легковых автомобилей. Ассоциация европейского бизнеса ожидает роста рынка автомобилей до 1 млн штук по итогам года. Россияне с конца июня 2023 года сообщают об аресте личных автомобилей во время поездок в Германию. МВД РФ утвердило приказ об ограничении прав на управление автомобилем для уклонистов. В июне продажи новых автомобилей в России выросли на 133% относительно прошлого года. Россияне стали чаще ввозить авто через Дальний Восток. Новые легковые автомобили подорожают на 5–10%.

День 501-й. 9 июля. Воскресенье

09.07.2023 16:19

Объем импорта южнокорейских моторных масел в Россию составил по итогам 2022 года $229 млн. Это на 116,7% больше, чем в 2021 году. Корейские производители моторных масел выиграли от ухода с российского рынка западных компаний после начала военной операции на Украине в марте 2022 года. Наиболее активными экспортерами стали SK Enmove и GS Caltex.

09.07.2023 16:06

При въезде в Крым из Краснодарского края через мост время ожидания водителей составляет до 3 часов, пробка растянулась на 6 км. Пробка на Кубань из Крыма составляет до 3,5 км со временем ожидания от 1,5 до 2 часов.

09.07.2023 13:24

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил о возобновлении движения по Крымскому мосту. На вопрос о причинах остановки движения в министерстве «Ъ» отвечать отказались. Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что силами ПВО в районе Керчи была сбита крылатая ракета.

09.07.2023 11:38

Проезда по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края ожидают более 500 машин, ожидание досмотра достигает двух часов. Со стороны Крыма проезд свободен.

День 500-й. 8 июля. Суббота

08.07.2023 10:38

Перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края скопилась пробка примерно из 300 автомобилей. Время ожидания проезда занимает около часа. Со стороны Крымского моста пробки нет.

08.07.2023 15:10

Литва в одностороннем порядке перестала пропускать автомобили, а также оформлять документы на КПП «Мядининкай» на границе с Белоруссией. В погранкомитете Белоруссии отметили, что ответственность «за обострение обстановки» на границе и очереди несет Литва. Власти Литвы пока никак это не комментировали.

День 499-й. 7 июля. Пятница

07.07.2023 22:33

Правительство повысит утильсбор на все легковые автомобили и другие категории транспорта с 1 августа. Увеличение затронет как юрлиц, так и физлиц, в том числе ввозящих автомобили «для личного пользования». Сбор будет не единым, как сейчас (3,4 тыс. руб.), а дифференцированным в зависимости от объема двигателя. И покупателей мощных импортных машин ждет радикальный рост расходов: за ввоз автомобиля с двигателем от 3 до 3,5 л придется заплатить 970 тыс. руб., свыше 3,5 л — 1,2 млн руб.

07.07.2023 20:16

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что повысить утильсбор просили отечественные автопроизводители, губернаторы и сенаторы, чтобы защитить внутренний рынок.

07.07.2023 16:49

Утилизационный сбор на легковые, легковые коммерческие автомобили и автобусы, ввозимые на территорию России для перепродажи, вырастет в диапазоне от 1,7 раза до 4,8 раза с 1 августа 2023 года. Изменения не коснутся граждан, которые ввозят автомобиль для собственного пользования и не планируют зарабатывать на его перепродаже.

07.07.2023 16:13

Небольшая пробка на Крымском мосту, образовавшаяся со стороны полуострова, связана с увеличением числа автомобилей и техническими неполадками на одном из досмотровых постов.

07.07.2023 13:56

На площадке ООО «НПП "Итэлма"» в Костроме начали производить антиблокировочные тормозные системы (ABS) и системы электронного контроля устойчивости (ESP) для легковых автомобилей. Это первое подобное предприятие в России. Ежегодный объем выпуска ABS и ESP — 850 тыс. единиц с возможностью расширения до 1,2 млн.

07.07.2023 12:16

Новые легковые автомобили летом—осенью подорожают в среднем на 5–10%. Рост цен связан с ослаблением рубля и укреплениями курсов основных валют, используемых для закупок компонентов и готовых автомобилей.

07.07.2023 12:02

Перечень санкций Евросоюза против России будет со временем расширяться, последствия ограничений для РФ будут иметь долгосрочный характер, следует из доклада Европейской комиссии. В документе говорится, что санкции «значительно ухудшили промышленный и технологический потенциал России».

07.07.2023 10:01

Посольство РФ в Берлине попросило россиян воздержаться от въезда в ФРГ на машинах с российскими номерами, после того как стало известно о ряде случаев конфискации таких машин таможней. По состоянию на вечер 6 июля СМИ известно о восьми подобных случаях. Таможенники ссылаются на санкционный регламент ЕС 2014 года, в который в 2022 году была введена ст. 3i, но толкуют эту норму избыточно широко. Приводит к этому в том числе нюанс перевода норм ЕС на немецкий, благодаря которому таможенный импорт (Import) смешивается с простым ввозом, в том числе для личных целей (Einfuhr). Российские правоведы допускают, что широкое толкование нормы приводит к эксцессу исполнителя, и рекомендуют обжаловать конфискацию авто. Ранее представители немецкой таможни, отвечая на запросы российских СМИ, дали понять, что трудностей с переводом нет: в ведомстве считают, что термин «ввоз» «охватывает любое перемещение товаров и груза».

День 498-й. 6 июля. Четверг

06.07.2023 20:29

Рынок легких коммерческих автомобилей не смог выйти в плюс по итогам первого полугодия, показав падение на 6,3%. Проблема в том, что предложение сильно ограничено: кроме отечественных ГАЗ, УАЗ и «Соллерс» фактически распродаются складские остатки.

06.07.2023 12:47

Ассоциация европейского бизнеса ожидает роста рынка легковых и легких коммерческих автомобилей до 1 млн штук по итогам года. Это почти в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. АЕБ обновила прогноз, изменив данные для подсчета динамики рынка. Теперь АЕБ дополнила отчет о продажах данными, предоставленными АО ППК (совместное предприятие «Автостата» и АО «Электронный паспорт»). Последние включают еще и поставки автомобилей в страну в обход официальных импортеров — так называемый параллельный импорт. В АЕБ говорят, что такой подход «позволит дать более объективную оценку состоянию рынка продаж новых автомобилей и его динамике».

06.07.2023 12:06

В июне 2023 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 133% относительно прошлого года.

06.07.2023 01:17

На фоне трудностей натурального возмещения по страхованию каско крупные страховщики находят новые схемы урегулирования убытков. В частности, «АльфаСтрахование» предлагает выкуп автомобиля в случае затягивания ремонта или сложностей с получением запчастей.

06.07.2023 00:00

Спрос на новые грузовики во втором квартале вырос в 14 раз год к году, а средние цены на технику продолжают увеличиваться. Наибольшей популярностью, помимо КамАЗа, пользуются китайские бренды.

День 497-й. 5 июля. Среда

05.07.2023 22:21

Россияне с конца июня 2023 года сообщают об аресте личных автомобилей во время поездок в Германию. В федеральной таможне ФРГ сообщили, что въезд на территорию страны на автомобиле из РФ расценивается таможенными органами как основание для ареста машины. По мнению профильных экспертов, немецкие власти приписали простой ввоз автомобиля на территорию ЕС к экспорту, который запрещен.

05.07.2023 21:48

Россияне стали чаще ввозить авто через Дальний Восток. За первое полугодие приморская таможня зарегистрировала свыше 130 тыс. машин — все они были оформлены на физлиц для личного пользования. Это в два раза больше показателей аналогичного периода 2022-го. Пик растаможивания пришелся на июнь — 28 тыс. транспортных средств. Наиболее востребованными у граждан были подержанные авто из Японии.

05.07.2023 12:00

Рынок легковых автомобилей в июне продолжил рост: было продано 82,4 тыс. машин, что в 2,5 раза больше, чем год назад. Спрос подогревает курсовая динамика и расширение модельных рядов — вернувшаяся на рынок Lada Vesta сразу вошла в топ наиболее продаваемых моделей. Но лидерство среди марок АвтоВАЗу все еще обеспечивает бюджетная Granta, а среди иномарок наибольшей популярностью пользуются Chery и Haval.

05.07.2023 10:48

Туристам предложили добираться до Крыма в объезд Керченской переправы через новые территории. Идею озвучили в Минтрансе. Там добавили, что дорожная ситуация на мосту в ближайшее время вряд ли значительно улучшится. Наоборот, пиковые пробки ожидаются 16-17 июля. Президент РФ Владимир Путин предложение поддержал, но поручил правительству оценить, насколько безопасен путь через ДНР, ЛНР, Херсон и Запорожье.

День 496-й. 4 июля. Вторник

04.07.2023 22:53

Активная экспансия китайских брендов на российский авторынок пока не может переломить тренд на рост доли подержанных автомобилей в кредитных продажах банков. В среднем по рынку на авто с пробегом приходится 64% ссуд, а в портфелях некоторых банков доля достигает 80%.

04.07.2023 20:27

В Совете федерации вновь поддержали идею АвтоВАЗа о повышении утильсбора на автомобили — на этот раз только на машины, которые будут перепроданы в течение трех лет после ввоза. Дилеры указывают, что в итоге за рост утильсбора заплатит конечный потребитель. Они также недоумевают, почему утильсбор повышается для юрлиц, которые ввозят машины в рамках параллельного импорта, и видят риски ухода рынка в серую зону. При этом автомобили уже дорожают из-за ослабления рубля.

04.07.2023 16:01

Военные готовы предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченскую переправу.

04.07.2023 16:01

«Москвич» сообщил, что в июне продал 1504 автомобиля, что является рекордным показателем с начала продаж. Всего со старта продаж реализовано 4 тыс. машин.

04.07.2023 15:10

По итогам июня официальные дилеры Lada в России продали 27 839 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда, что стало лучшим результатом в текущем году. Относительно июня 2022 года продажи выросли на 272%.

04.07.2023 14:53

Марка Exeed анонсировала выход на российский рынок бренда Exlantix, в линейке которого будут представлены электромобили.

04.07.2023 13:33

Дорожный затор на подъездах к Крымскому мосту с двух сторон практически расчистили, сообщили «Ъ» в правительстве республики. На выезде из Крыма время ожидания составляет порядка десяти минут. В обратную сторону — до получаса.

04.07.2023 10:53

МВД РФ утвердило приказ об ограничении прав на управление автомобилем для уклонистов.

04.07.2023 10:44

Прокуратура начала проверку из-за пробки перед Крымским мостом.

04.07.2023 09:12

Пробка на въезд на Крымский мост со стороны Краснодарского края сократилась до 4 км. Время ожидания проезда составляет около двух часов.

День 495-й. 3 июля. Понедельник

03.07.2023 21:02

На подъезде к Крымскому мосту выделена отдельная полоса для туристических автобусов. Выделить полосу для автобусов удалось, потому что движение автомобилей организовано только по одной полосе. Автобусы проезжают по свободной полосе в сопровождении нарядов ДПС. Ппробка начинается с 130-го километра дороги Новороссийск—Керчь.

03.07.2023 19:23

Бывший владелец автоконцерна «Соллерс» Вадим Швецов вышел из каршеринга Green Crab во Владивостоке — теперь он на 100% принадлежит «РусГидро». Изначально этот проект был создан в конце 2021 года как паритетное СП, но запустился он лишь летом 2022 года, тогда же господин Швецов продал контрольный пакет «Соллерса» топ-менеджменту.

03.07.2023 18:35

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что на Крымском мосту в ближайшее время создадут дополнительные места досмотра, чтобы справиться с наплывом въезжающих в республику.

03.07.2023 16:25

Два дома и автомобиль пострадали при обстреле белгородского села Кукуевка.

03.07.2023 16:00

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, который с февраля принадлежит АвтоВАЗу, 29 июня сменил название на «Лада Санкт-Петербург». Переименование одобрило Заксобрание Санкт-Петербурга. АвтоВАЗ запустил серийное производство своих автомобилей на этом заводе в середине июня.

03.07.2023 13:10

Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью, нарушенное в результате ракетного удара, полностью восстановили, сообщили «Ъ» в правительстве Крыма. По данным чиновников, ремонт дорожного покрытия был завершен досрочно.

03.07.2023 12:58

Пробка перед Крымским мостом выросла до 13 км. Водителям и пассажирам помогают сотрудники МЧС и волонтеры, они раздают воду, заявили в оперативном штабе Краснодарского края. Очередь стоит с начала выходных. После осеннего теракта на трассе работают пункты досмотра, но перед началом сезона их число не увеличили.

03.07.2023 09:52

ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, организованную украинскими спецслужбами. Задержан гражданин России. Мужчина планировал взорвать машину Аксенова.

03.07.2023 08:36

Пробка на въезд на Крымский мост со стороны Краснодарского края на 7:00 составляет восемь километров. Время ожидания составляет пять часов.

03.07.2023 02:57

Белоруссия могла бы производить на заводе грузовых автомобилей Volvo в России грузовики или автобусы марки «МАЗ» или электротранспорт, заявил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой. По его словам, российская сторона готова предоставить площади «фактически даром» для возобновления промышленного производства и сохранения рабочих мест.

«Завод грузовых автомобилей Volvo — новый, с иголочки завод под ключ. Мы спокойно могли бы там разместить производство либо грузовиков "МАЗ", либо пассажирских автобусов, либо электрического транспорта»,— сказал господин Крутой телеканалу «Беларусь 1».

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