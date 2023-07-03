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Коммерсантъ FM
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Посол Белоруссии: на заводе Volvo в РФ можно производить МАЗы

Белоруссия могла бы производить на заводе грузовых автомобилей Volvo в России грузовики или автобусы марки МАЗ или электротранспорт, заявил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой. По его словам, российская сторона готова предоставить площади «фактически даром» для возобновления промышленного производства и сохранения рабочих мест.

Посольство Белоруссии составило перечень площадей, которые интересны Минску. Он передан в правительство, его оценивают профильные ведомства. Господин Крутой рассчитывает, что его обсуждение между сторонами пройдет в ближайшие три-четыре месяца, например на ИННОПРОМе в Екатеринбурге.

Больше всего Минску интересны заводы, которые выпускали либо сельскохозяйственную, либо пассажирскую технику. Эта тема уже обсуждалась на уровне правительств двух стран. «Как пример, завод грузовых автомобилей Volvo — новый с иголочки завод под ключ. Мы спокойно могли бы там разместить производство либо грузовиков МАЗ, либо пассажирских автобусов, либо электрического транспорта»,— сказал господин Крутой телеканалу «Беларусь 1».

Евросоюз в 2022 году ввел запрет на поставки грузовиков и спецтехники в Россию. На этом фоне в феврале—апреле производство на всех площадках в РФ остановили и импорт новых транспортных средств и оригинальных запасных частей прекратили почти все ведущие европейские, а также японские и корейские производители грузовых автомобилей. Среди них — Volvo Trucks, Daimler Truck AG, Scania, MAN Truck & Bus, Mitsubishi Fuso, Isuzu, Hyundai.

Подробнее о рынке грузовиков на фоне санкций — в материале «Ъ» «Коммерческие автомобили затеяли маневры».

Леонид Уварчев

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