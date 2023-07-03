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Коммерсантъ FM
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АвтоВАЗ переименовал бывший завод Nissan в «Лада Санкт-Петербург»

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, который с февраля принадлежит АвтоВАЗу, 29 июня сменил название на «Лада Санкт-Петербург», следует из выписки (.pdf) Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). На это обратило внимание «РИА Новости».

Переименование бывшего завода Nissan 26 апреля одобрило Заксобрание Санкт-Петербурга. АвтоВАЗ запустил серийное производство своих автомобилей на этом заводе в середине июня. В частности, 17 июня было запущено производство автомобилей Lada X-Cross 5, которые поступят в продажу в третьем квартале.

Подведомственный Минпромторгу России ФГУП НАМИ приобрел 100% российских активов автопроизводства Nissan, ушедшего с российского рынка после начала военной операции. В начале февраля 99% российских активов Nissan выкупил АвтоВАЗ за символическую сумму €1. 1% активов остался у ФГУП НАМИ. У Nissan сохраняется опцион по обратному выкупу активов в течение шести лет.

Эрдни Кагалтынов

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