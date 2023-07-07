Легковые автомобили в России могут подорожать на 5–10% из-за курса рубля

Новые легковые автомобили летом—осенью подорожают в среднем на 5–10%, считают опрошенные «Ведомостями» автодилеры, производители и эксперты. Рост цен связан с ослаблением рубля и укреплениями курсов основных валют, используемых для закупок компонентов и готовых автомобилей.

По мнению собеседников издания, ослабление рубля в первую очередь может отразиться не на рекомендованной производителем розничной цене, а на сокращении скидок и отмене акций, которые набрали обороты в первом полугодии. Директор «Рольф Дмитровка и Якиманка» Александр Истомин отметил, что курсовые колебания хоть и повлекут за собой повышение цен, но обычно производители не делают это резко. «За последние три года мы наблюдаем спрос, который превышает предложение, и до сих пор повышение цен не влияло на продажи»,— подчеркнул он.

Гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский обратил внимание, что в настоящее время большинство китайских компаний занимаются расчетами для обновления цен на машины. Он предположил, что рост курса доллара, евро или юаня будет учтен при формировании цен в течение двух месяцев. В то же время, по словам господина Ольховского, китайские компании более жестко подходят к этому вопросу, чем европейские. Гендиректор «Автодома» считает, что рост цен составит 8–12%.

Вчера, 6 июля, в начале торгов на Мосбирже курс доллара дорожал до 93,85 руб./$, евро — до 102,01 руб./€. В конце торгов за доллар давали 92,30 руб./$, за евро — 100 руб./ €.Рубль падает девятую неделю подряд. Однако глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рисков финансовой стабильности нет.

Ослабление рубля, по прогнозам экспертов, повлияет не только на стоимость автомобилей. Источники «Ъ» на рынке рассказали, что повышать цены на свою продукцию вынуждены и крупные импортеры алкоголя. Стоимость напитков в июле может увеличиться до 10%. «Ъ» также выяснил, что на фоне повышения курсов евро и доллара уже второй раз с начала года цены поднимают и производители бытовой техники и электроники.

О том, какой позиции относительно падения рубля придерживаются в ЦБ,— в материале «Ъ FM» «Центробанк в курсе».

Милена Костерева