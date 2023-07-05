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Коммерсантъ FM
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Новый путь в Крым разгружает пробку

Насколько безопасно добираться на полуостров через Мелитополь

Туристам предложили добираться до Крыма в объезд Керченской переправы через новые территории. Идею озвучили в Минтрансе. Там добавили, что дорожная ситуация на мосту в ближайшее время вряд ли значительно улучшится. Наоборот, пиковые пробки ожидаются 16-17 июля. Поэтому власти подбирают для путешественников альтернативы с объездом. Президент РФ Владимир Путин предложение поддержал, но поручил правительству оценить, насколько безопасен путь через ДНР, ЛНР, Херсон и Запорожье. “Ъ FM” попросил поделиться впечатлениями от поездки водителей, которые опробовали этот маршрут. С подробностями — Иван Хорушевский.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Из Москвы по трассе М4 до Ростова-на-Дону, затем в Таганрог, а оттуда по прямой вдоль Азовского моря и через Мариуполь и Мелитополь — в Джанкой.

Как решившиеся отдохнуть в Крыму туристы застряли в пробке

Как решившиеся отдохнуть в Крыму туристы застряли в пробке

Так выглядит маршрут, который власти предлагают туристам в качестве альтернативы. Собеседники “Ъ FM” называют его не самым быстрым. По их словам, путь через новые территории занимает двое суток. А через Крымский мост — чуть больше дня. Правда, сколько придется простоять в пробке на пунктах досмотра, прогнозировать сложно. А вот за безопасность альтернативного маршрута можно не переживать, конечно, с поправкой на военные реалии, отмечает водитель Валерий:

«Я ездил маршрутом Мариуполь—Мелитополь—Джанкой. Дороги там сделали хорошие. Ни взрывов, ни ракет, ничего такого нет. Нормально идешь и идешь. Движение не очень загруженное.

Единственное, нужно опасаться военных, потому что они могут протаранить автомобиль и даже не остановиться. Идет негабарит, кто-то не прижался, и ему прорвали бок машины. С военных ничего не спросишь. Едешь в ГАИ, там говорят, что у них даже номера грязные, где мы сейчас кого найдем. Идешь в ВАИ, там то же самое, поэтому лучше самому быть осторожнее».

Еще одна особенность маршрута, которую стоит иметь в виду: отправляться в путь придется утром и как можно раньше. Чтобы успеть покрыть большое расстояние до 11 вечера, когда наступает комендантский час. А еще придется закладывать время на прохождение досмотров, предупреждает водитель грузовых авто Алхаз:

«На блокпостах, а их 14-15, ничего страшного не происходит — остановят, спросят, паспорт посмотрят, и все. Иногда водителей легковых авто просят открыть багажник, досмотр происходит быстро. Заправки есть, но лучше иметь наличные — люди рассказывали, что где-то не берут карточки. Магазины есть, кафе тоже. С голоду не умрешь. Но с интернетом проблема, он практически нигде не ловит, но позвонить можно».

Как пробка уперлась в прокуратуру

Как пробка уперлась в прокуратуру

Но это не единственное неудобство. Другая и, пожалуй, самая неприятная особенность маршрута: на его протяжении почти нет зон отдыха. Так что, если комендантский час застанет туристов в дороге, ночевать придется прямо на обочине. Поэтому озаботиться поиском мест для размещения нужно заранее. Найти гостиницы проще всего в крупных населенных пунктах.

А чтобы добраться до них с отремонтированной трассы придется свернуть на дороги, которые находятся, мягко говоря, не в лучшем состоянии, сетуют собеседники “Ъ FM”. Как раз в этот момент водителям нужно быть особенно аккуратными, авария обойдется недешево, говорит бывший министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин:

«Страховые полисы ОСАГО, КАСКО на территории новых республик и на территории военного положения не действуют. Поэтому в случае попадания в какие-то ДТП, причинении ущерба транспортному средству эти полисы такие повреждения не покрывают.

Если автомобили находятся в лизинге, кредитах, то многие лизинговые компании ограничивают выезд таких машин на территорию зоны военных действий». Проблему заторов на Крымском мосту власти предлагают решить еще одним, более экзотическим способом: переправлять авто через Керченский пролив на десантных кораблях. Один рейс — 200 машин. А в пробке — полторы тысячи. Затор растворится за сутки, а сколько впечатлений у туристов от необычного способа передвижения.

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Елена Тюленева

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