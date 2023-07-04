Автокредитование держится на пробеге

Активная экспансия китайских брендов на российский авторынок пока не может переломить тренд на рост доли подержанных автомобилей в кредитных продажах банков. В среднем по рынку на авто с пробегом приходится 64% ссуд, а в портфелях некоторых банков доля достигает 80%. Однако, подчеркивают эксперты, количество качественных предложений на рынке подержанных автомобилей снижается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из опроса “Ъ”, большая часть автокредитов до сих пор выдается в РФ на автомобили с пробегом. В зависимости от банка на сделки с подержанными машинами приходится от 30% до 80% от объема выдач. В целом по рынку их доля к концу полугодия превысила 64%, говорит проектный лидер Frank RG Станислав Сухов.

Соотношение сохранится на текущем уровне или даже сместится дальше в сторону подержанных машин, уверены участники рынка, несмотря на активную экспансию в РФ китайских брендов. Перераспределение в сегменте автокредитования будет зависеть от темпов налаживания параллельного импорта, подчеркивает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин. Однако пока доля параллельного импорта автомобилей в кредитных продажах банков с начала года не превышает 6% (см. “Ъ” от 26 июня).

«Производители заводят на наш рынок все больше китайских моделей различных классов и ценовых уровней»,— отмечает директор департамента розничного автокредитования «Росбанк Авто» Екатерина Конова.

Тем не менее рынок новых машин восстанавливается «медленнее, чем хотелось бы», признает эксперт «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «ФК Открытие») Александр Потапов: «Соотношение авторынка в сегменте новых и подержанных машин продолжает меняться в сторону последних. На основе статистики регистраций по итогам января—мая в 2022 году на каждый проданный новый автомобиль приходилось шесть подержанных, в этом году — уже восемь».

Ожидания дефицита подержанных машин тем временем не оправдываются. «Рынок новых автомобилей постепенно насыщается,— поясняет Екатерина Конова.— При покупке новой машины потребители, как правило, сдают старую в трейд-ин или выставляют на продажу».

На этом фоне рынок автокредитования продолжает бить рекорды. «За первое полугодие выдачи автокредитов в России достигли 600 млрд руб., на 13% превысив результат аналогичного периода рекордного 2021 года. Июнь также отмечен историческим показателем: на покупку транспортных средств россияне получили около 125 млрд руб.»,— отмечают в ВТБ. Однако рост по-прежнему в основном обеспечен продолжающимся удорожанием машин при отставании темпов роста сделок в штуках.

Стабильное увеличение доли сделок с подержанными автомобилями требует от банков адаптации условий кредитования и разработки новых программ, тем более что средний возраст машин растет.

Росбанк, например, весной увеличил максимальный возраст подержанных автомобилей, доступных к кредитованию, а в июне установил срок таких займов до восьми лет (стандарт для рынка — пять лет).

Ставки по кредитам на подержанные машины, как правило, больше, чем на новые. Так, в ВТБ разница составляет минимум 1 п. п. Традиционно риски кредитования в сегменте подержанных автомобилей выше, поэтому растут и ставки, поясняет управляющий директор Экспобанка Дмитрий Маслов. Банку важна ликвидность машины, которая у него в залоге в счет обеспечения кредита, добавляет старший менеджер группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности ДРТ Александр Васильев.

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Дороже обходится и страховка автомобилей с пробегом. Средняя цена каско на новый автомобиль в 2023 году составила 40 тыс. руб., на подержанный — 60 тыс. руб., отмечает начальник управления добровольного розничного страхования СК «Росгосстрах» Елена Федорова: «Основное отличие в цене — это разный микс машин. Новые автомобили на нашем рынке сегодня представлены отечественными и китайскими брендами, в то время как в подержанном сегменте есть представители брендов других стран, в том числе ушедших с рынка, а по ним ремонт теперь дороже, что сказывается на цене полиса».

Полина Трифонова, Юлия Пославская