В России появятся электромобили бренда Exlantix

Марка Exeed анонсировала выход на российский рынок бренда Exlantix, в линейке которого будут представлены электромобили, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Exeed Геннадия Баранова.

«В рамках нашего бренда, 'под зонтиком' нашего бренда будет такое небольшое направление, будет небольшой суббренд, который называется Exlantix. Это как раз будут исключительно автомобили с электрическим приводом. Мы планируем в том числе представить в России», — отметил господин Баранов.

О том, какие модели Exlantix будут представлены в России, пока не сообщается. Не названы и сроки выхода новых электромобилей на российский рынок.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK