Чтобы въехать в Крым на машине, нужно отстоять пятичасовую пробку

Пробка на въезд на Крымский мост со стороны Краснодарского края на 7:00 составляет восемь километров. Время ожидания составляет пять часов. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram.

Господин Лукашенко добавил, что пробка на въезд на мост со стороны Крыма составляет 500 м. По его словам, время ожидания — 40 минут.

Очередь образовалась 1 июля. Изначально она растянулась на 5 км, позже выросла до 9 км. На пунктах контроля было увеличено количество сотрудников, усилена работа линий досмотра и сил обеспечения. Вчера, 2 июля, она достигала 8 км. В Минтрансе говорили, что очередь образовалась «в связи с ростом числа машин, направляющихся в Крым, а также с проведением досмотра перевозимого багажа».

Подробнее — в материале «Ъ» «Мост столкнулся с ростом турпотока».