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Коммерсантъ FM
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Образование новой пробки на Крымском мосту объяснили неполадками на пункте досмотра

Небольшая пробка на Крымском мосту, образовавшаяся со стороны полуострова, связана с увеличением числа автомобилей и техническими неполадками на одном из досмотровых постов, сообщили «Ъ» в совете министров Крыма.

«На данный момент ничего критичного — поток стабильный, среднее время ожидания не превышает 10–15 минут. Отмечается увеличение числа автомобилей, выезжающих на материк»,— уточнили чиновники.

По их словам, небольшой затор образовался сегодня, 7 июля, из-за незначительных технических проблем на одном из досмотровых постов. На случай возможного ухудшения ситуации власти региона сообщили о готовности организовать дежурство скорой помощи и привлечь волонтеров.

В начале июля на въезд на Крымский мост образовались очереди до 13 км. На пунктах контроля увеличили число сотрудников и усилили работу линий досмотра, но это не помогло оперативно решить проблему.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Мост столкнулся с ростом турпотока».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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