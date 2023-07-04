МВД утвердило приказ об ограничении прав уклонистов на управление автомобилем

Министерство внутренних дел (МВД) России утвердило порядок ограничения прав военнообязанных на управление автомобилем за неявку в военкомат. Соответствующий приказ ведомства, опубликованный в «Российской газете», вступит в силу 11 июля.

В документе отмечается, что решение об ограничении прав уклонистов будет вноситься в единый реестр воинского учета. Затем в течение 24 часов информация об этом должна поступить «в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы» ГИБДД.

Согласно приказу, наложенное МВД ограничение может быть отменено только после внесения изменений в реестре воинского учета. Поводом для отмены ограничений, помимо явки в военкомат, может стать удовлетворенная жалоба автомобилиста, в которой он доказал, что не обязан был исполнять требование о явке.

Запрет на управление автомобилем — это одна из ограничительных мер, которая предусмотрена законом об электронных повестках: президент Владимир Путин подписал его в апреле, до этого документ был одобрен депутатами Госдумы и сенаторами Совета федерации.

Согласно закону, в России создадут единый реестр военнообязанных, в котором будет содержаться информация о повестках (как разосланных в бумажном виде, так и отправленных через портал Госуслуг). Каждая повестка будет считаться врученной через семь дней после внесения в этот реестр. Минцифры России планирует запустить его к осеннему призыву.

Подробнее о разработке реестра — в материале «Ъ» «Цифровой реестр военнообязанных обретает форму».

Александр Кислов