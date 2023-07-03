Два дома и автомобиль пострадали при обстреле белгородского села Кукуевка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об очередном обстреле приграничной территории региона. На этот раз снаряды упали в селе Кукуевка Валуйского городского округа, расположенном на границе с Украиной.

Пострадавших нет, но осколками снарядов выбило окна, посекло кровли и фасады в двух частных домовладениях, повредило автомобиль. Все оперативные и аварийные службы на месте. Губернатор уточнил, что подомовой обход территории продолжается.

По данным господина Гладкова, Валуйский район за последние сутки не подвергался обстрелам, однако в других частях региона 2 июля упали 138 снарядов и несколько беспилотников. В Белгородском районе один БПЛА был сбит системой противовоздушной обороны, еще два смогли скинуть боеприпасы. Пострадавших не было.

Ранее сегодня, 3 июля, в другой приграничной с Украиной Брянской области из-за очередного обстрела в поселке Белая Березка загорелись два дома.

Белгородская область с начала специальной военной операции подвергается обстрелам со стороны Украины. В начале лета в Шебекинском городском округе ежедневно падало несколько сотен артиллерийских и минометных снарядов, из-за чего местные жители покинули приграничные населенные пункты. Из-за сокращения количества обстрелов люди начали возвращаться в свои дома.

Сергей Толмачев, Воронеж