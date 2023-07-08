В пробке на Крымский мост со стороны Краснодарского края стоят 260 машин

Перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края скопилась пробка примерно из 300 автомобилей. Время ожидания проезда занимает около часа. Со стороны Крымского моста пробки нет.

«08:00: со стороны Тамани находится около 260 транспортных средств. Время ожидания может составить более часа»,— сообщил ТАСС со ссылкой на канал о ситуации на подходе к Крымскому мосту. Очередь из автомобилей со стороны Краснодарского края продолжает расти. По состоянию на 9.00 мск в очереди стоят уже 300 машин.

С 1 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края начали образовываться большие пробки. Очередь из автомобилей образуется из-за за начала туристического сезона, отсутствия авиасообщения, а также из-за тщательного досмотра.

Самая протяженная пробка со стороны Кубани была 3 июня. Тогда очередь из автомобилей вытянулась на 13 км.

Анастасия Ларина