Грузовики рванули с низкой базы

Спрос на новые грузовики во втором квартале вырос в 14 раз год к году, а средние цены на технику продолжают увеличиваться, следует из статистики запросов на «Авито». Наибольшей популярностью, помимо КамАЗа, пользуются китайские бренды. Однако динамика валютных курсов в июле уже снизила интерес к покупкам, рассказывают дилеры. Аналитики, впрочем, отмечают, что во второй половине года спрос всегда более активный и, вероятно, рынок продолжит восстановление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Спрос на новые грузовики во втором квартале вырос в 14 раз относительно второго квартала 2022 года, подсчитали эксперты «Авито Спецтехники» на основе данных поисковых запросов на маркетплейсе. По подержанной технике запросы выросли на 20,9%. Активнее всего среди регионов РФ спрос на новые грузовые автомобили рос в Москве и Подмосковье (более чем в 30 раз), а на автомобили с пробегом — в Татарстане (на 61,3%).

Средняя цена на новый грузовой транспорт в апреле—июне составила 9,3 млн руб. против 9,2 млн руб. в первом квартале, на транспорт с пробегом — 1,8 млн руб. против 1,7 млн руб.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что темпы роста рынка новых грузовиков во втором квартале обусловлены эффектом низкой базы аналогичного периода прошлого года, когда инвестиции в технику приостанавливались. При этом в целом второй квартал — период не самого высокого спроса, продолжает он: «Как правило, продажи в третьем и четвертом кварталах более высокие, особенно ближе к концу года, когда закрываются бюджеты».

Как писал “Ъ” 7 июня, продажи грузовиков активно восстанавливаются после спада в 2022 году, показывая рост каждый месяц. По итогам пяти месяцев рынок РФ вырос на 56,4%, до 49,9 тыс. штук, подсчитывал «Автостат» (последняя актуальная статистика). При этом в апреле—мае продажи были на уровне 11,3–11,8 тыс. машин ежемесячно. Спрос начал разгоняться еще в марте, когда было продано 11,3 тыс. грузовых автомобилей. «Автостат», как и «Авито Спецтехника», учитывает не только тяжелые грузовики (от 14–16 тонн), но и все грузовые автомобили от 3,5 тонны, кроме LCV.

Среди новых моделей во втором квартале наибольшей популярностью пользовались Shacman X3000 и КамАЗ 43118 средней стоимостью 9,3 и 9,5 млн руб. соответственно. Также в топ-5 по популярности вошли Sitrak C7H (11 млн руб.), КамАЗ 65115 (11,3 млн руб.) и Howo (8,4 млн руб.). В сегменте подержанных грузовиков — КамАЗ 65115 (2,9 млн руб.), легкий грузовик Hyundai HD78 (1,6 млн руб.), КамАЗ 55111 (550 тыс. руб.), ГАЗ «Валдай» (800 тыс. руб.) и Mitsubishi Fuso Canter (1,8 млн руб.). В топ-10 грузовиков с пробегом вошел и Shacman X3000, хотя марка вошла в лидеры рынка только после начала кризиса — на фоне ухода «европейской семерки» из-за санкционных ограничений.

Сейчас объем спроса остается на прежнем уровне, и клиентам по-прежнему интересны магистральные тягачи с колесной формулой 4х2, также тягачи 6х4 и другая специальная грузовая техника (тягачи, самосвалы, фургоны и прочее), рассказывает глава компании «Автоспеццентр Котляковка» Илья Молчанов.

«Однако мы наблюдаем настороженность потребителей в связи с ростом курса юаня по отношению к рублю. Клиенты находятся в ожидании изменений ситуации с колебаниями валют»,— продолжает он. «Чуть раньше при росте курса спрос увеличивался, и все активно покупали специальную технику. Далее котировки юаня падали, и потребители упускали выгоду, то есть покупали дороже, чем могли,— заключает господин Молчанов.— Теперь, помня об этом опыте, клиенты связывают рост курса юаня с квартальными закрытиями сделок и ожидают стабилизации ситуации».

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что эффект от курса проявится в статистике только в июле—августе, но скорее всего, продажи в ближайшие месяцы останутся примерно на текущем уровне. «По легковым машинам мы наблюдаем медленное и плавное восстановление рынка, тогда как грузовики и LCV растут быстрее, поскольку и рынки меньше, и поставки идут большими партиями»,— говорит он. Эксперт также полагает, что с учетом расширения линейки КамАЗа его доля рынка, вероятно, будет расти.

Ольга Никитина