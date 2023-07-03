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Коммерсантъ FM
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Вадим Швецов вышел из каршеринга

«РусГидро» консолидировало проект Green Crab

Бывший владелец автоконцерна «Соллерс» Вадим Швецов вышел из каршеринга Green Crab во Владивостоке — теперь он на 100% принадлежит «РусГидро». Изначально этот проект был создан в конце 2021 года как паритетное СП, но запустился он лишь летом 2022 года, тогда же господин Швецов продал контрольный пакет «Соллерса» топ-менеджменту и, по словам источника «Ъ», уже обсуждал вопрос выхода из каршеринга. «РусГидро», у которой есть сеть зарядных станций на Дальнем Востоке, теперь планирует самостоятельно развивать проект.

Вадим Швецов

Вадим Швецов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вадим Швецов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ООО «Серенити инвест» Вадима Швецова вышло из числа участников ООО «РусГидро каршеринг», следует из данных ЕГРЮЛ. Теперь компания, специализирующаяся на сдаче в краткосрочную аренду электромобилей во Владивостоке, на 100% принадлежит «РусГидро» через АО «Гидроинвест». До мая текущего года компания называлась «РусГидровайз» — именно под этим наименованием в конце 2021 года было создано паритетное СП «Соллерс Груп» (сейчас «Серенити инвест») и дочерней структуры «РусГидро» АО «Гидроинвест». Проект запущен летом 2022 года и работает под названием Green Crab.

Тогда же, летом 2022 года, Вадим Швецов вышел из автомобильного бизнеса, продав контрольный пакет «Соллерс Авто» (76,7%) компании «Альтер Инвест», принадлежащей топ-менеджменту автоконцерна. Источник «Ъ», знакомый с ситуацией, отмечает, что вопрос выхода из каршеринга обсуждался уже тогда, однако процесс затянулся.

На старте проекта каршеринга, как писал «Ъ», предполагалось, что «Соллерс» будет операционным партнером и займется подключением телематики — она важна для электромобилей, чтобы обеспечивать их постоянную работу (включает в том числе удаленный контроль заряда батареи). «РусГидро» со своей стороны развивало сеть зарядных станций для электромобилей на Дальнем Востоке, которую планировалось загружать в том числе за счет каршеринга.

В «РусГидро» сообщили, что будут продолжать проект самостоятельно. На планы развития электрозарядных станций (ЭЗС) консолидация не повлияет, поскольку каршеринг и сеть ЭЗС — два разных проекта, сказали там. На вопрос, денежная ли это сделка, в компании отметили, что не раскрывают коммерческие условия.

Собеседник «Ъ» отмечает, что компания пока не вышла в прибыль, поэтому сделка, скорее всего, была по символической цене.

Согласно отчетности, убыток «РусГидро каршеринг» по итогам 2022 года составил 33,1 млн руб. У компании были три займа от учредителей — на конец 2022 года обязательства перед АО «Гидроинвест» составляли почти 51,7 млн руб. на срок до 28 декабря 2029 года, «Серенити инвест» — 11,5 млн руб. и почти 2,3 млн руб. по двум договорам на тот же срок. Обязательства могут быть погашены раньше срока.

«РусГидро» придется отказаться от электросетевых активов на Дальнем Востоке

Парк «РусГидро каршеринг» сейчас насчитывает 111 электромобилей, уточнили «Ъ» в компании. На старте компания получила в лизинг 15 JAC iEV7 (согласно отчетности «РусГидро каршеринг», всего у компании 16 таких машин), а в декабре 2022 года — еще 95 электромобилей Evolute, собранных «Моторинвестом» в Липецке. Изначально планировалось, что в 2022–2023 годах будет закуплено 140 электромобилей, сообщало «РусГидро» в сентябре 2021 года. На вопрос о нынешних планах в компании сказали, что «при принятии решения о расширении парка «"РусГидро" будет ориентироваться на спрос со стороны населения и возможность окупаемости дальнейших инвестиций». «У "РусГидро" большая сеть ЭЗС на Сахалине, до конца лета компания планирует начать предоставлять услуги электрокаршеринга в Южно-Сахалинске в тестовом режиме»,— добавили в компании.

Ольга Никитина, Полина Смертина

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