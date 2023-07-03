Бывший владелец автоконцерна «Соллерс» Вадим Швецов вышел из каршеринга Green Crab во Владивостоке — теперь он на 100% принадлежит «РусГидро». Изначально этот проект был создан в конце 2021 года как паритетное СП, но запустился он лишь летом 2022 года, тогда же господин Швецов продал контрольный пакет «Соллерса» топ-менеджменту и, по словам источника «Ъ», уже обсуждал вопрос выхода из каршеринга. «РусГидро», у которой есть сеть зарядных станций на Дальнем Востоке, теперь планирует самостоятельно развивать проект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Швецов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Вадим Швецов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ООО «Серенити инвест» Вадима Швецова вышло из числа участников ООО «РусГидро каршеринг», следует из данных ЕГРЮЛ. Теперь компания, специализирующаяся на сдаче в краткосрочную аренду электромобилей во Владивостоке, на 100% принадлежит «РусГидро» через АО «Гидроинвест». До мая текущего года компания называлась «РусГидровайз» — именно под этим наименованием в конце 2021 года было создано паритетное СП «Соллерс Груп» (сейчас «Серенити инвест») и дочерней структуры «РусГидро» АО «Гидроинвест». Проект запущен летом 2022 года и работает под названием Green Crab.

Тогда же, летом 2022 года, Вадим Швецов вышел из автомобильного бизнеса, продав контрольный пакет «Соллерс Авто» (76,7%) компании «Альтер Инвест», принадлежащей топ-менеджменту автоконцерна. Источник «Ъ», знакомый с ситуацией, отмечает, что вопрос выхода из каршеринга обсуждался уже тогда, однако процесс затянулся.

На старте проекта каршеринга, как писал «Ъ», предполагалось, что «Соллерс» будет операционным партнером и займется подключением телематики — она важна для электромобилей, чтобы обеспечивать их постоянную работу (включает в том числе удаленный контроль заряда батареи). «РусГидро» со своей стороны развивало сеть зарядных станций для электромобилей на Дальнем Востоке, которую планировалось загружать в том числе за счет каршеринга.

В «РусГидро» сообщили, что будут продолжать проект самостоятельно. На планы развития электрозарядных станций (ЭЗС) консолидация не повлияет, поскольку каршеринг и сеть ЭЗС — два разных проекта, сказали там. На вопрос, денежная ли это сделка, в компании отметили, что не раскрывают коммерческие условия.

Собеседник «Ъ» отмечает, что компания пока не вышла в прибыль, поэтому сделка, скорее всего, была по символической цене.

Согласно отчетности, убыток «РусГидро каршеринг» по итогам 2022 года составил 33,1 млн руб. У компании были три займа от учредителей — на конец 2022 года обязательства перед АО «Гидроинвест» составляли почти 51,7 млн руб. на срок до 28 декабря 2029 года, «Серенити инвест» — 11,5 млн руб. и почти 2,3 млн руб. по двум договорам на тот же срок. Обязательства могут быть погашены раньше срока.

Парк «РусГидро каршеринг» сейчас насчитывает 111 электромобилей, уточнили «Ъ» в компании. На старте компания получила в лизинг 15 JAC iEV7 (согласно отчетности «РусГидро каршеринг», всего у компании 16 таких машин), а в декабре 2022 года — еще 95 электромобилей Evolute, собранных «Моторинвестом» в Липецке. Изначально планировалось, что в 2022–2023 годах будет закуплено 140 электромобилей, сообщало «РусГидро» в сентябре 2021 года. На вопрос о нынешних планах в компании сказали, что «при принятии решения о расширении парка «"РусГидро" будет ориентироваться на спрос со стороны населения и возможность окупаемости дальнейших инвестиций». «У "РусГидро" большая сеть ЭЗС на Сахалине, до конца лета компания планирует начать предоставлять услуги электрокаршеринга в Южно-Сахалинске в тестовом режиме»,— добавили в компании.

Ольга Никитина, Полина Смертина