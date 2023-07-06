Германия трактует педантично

Россияне опасаются пересекать границу Германии на машине. Об этом все чаще пишут в чатах релокантов на фоне нескольких сообщений СМИ о случаях конфискации автомобилей. 5 июля немецкая таможенная служба официально подтвердила РБК, что въезд россиян на личном транспорте в Германию расценивается как основание для ареста машины. Власти ФРГ отправляют на штрафстоянку автомобили с российскими номерами. Так местные службы трактуют статью 3i, которая запрещает приобретение, импорт или передачу, прямо или косвенно, товаров. При условии, что они российского происхождения, экспортированы из России или «производят существенные доходы для России». С пострадавшими от такой трактовки санкций немецкими властями пообщался Григорий Колганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Обычный июньский день принес россиянину, живущему в Гамбурге, неприятный сюрприз. Его личный автомобиль арестовали, хотя транспортное средство находилось в Германии уже несколько месяцев. Объяснили это все санкционными ограничениями. Иван Коваль рассказал “Ъ FM”, что пострадал не он один. Теперь вместе с адвокатом пытается вернуть машину, рассказал собеседник “Ъ FM”:

«После того, как рассказал свою историю на одном форуме, на меня вышла женщина, у которой так же конфисковали автомобиль, и попросила со мной связаться. С этого момента я почти каждый день узнавал о людях, столкнувшихся с такой проблемой. Последний случай, о котором я слышал, был 30 июня, и с тех пор о новых инцидентах я не узнавал. Естественно, все пострадавшие обратились к адвокатам. По крайней мере, я говорю о людях, которые работают с тем же юристом, что и я».

Антон — еще один россиянин, столкнувшийся с проблемой похуже. Немецкая таможня арестовала небольшой фургон его компании, который вез груз в Германию и уже проехал несколько стран Евросоюза. При проверке содержимого транспортного средства и документов водителя вопросов у таможенников не возникло. Однако машину они конфисковали и отправили на хранение — даже не на спецстоянку, а почему-то в обычный автосервис. Разумных объяснений от сотрудников таможенной службы добиться было сложно, рассказывает Антон:

«Каждый новый сотрудник давал свое объяснение. Первый вариант — вы нелегально ввезли машину из России. Но как это возможно? Мы же пересекли границу. Второй вариант — у водителя итальянский вид на жительство, и он не имеет права управлять российской машиной. Он должен растаможить ее, если он ей управляет. На предложение растаможить авто, таможенники говорят, что это невозможно — транспортное средство должны конфисковать, а вы просто заплатите штраф. Потом кто-то сказал, что не надо платить штраф. Еще один сотрудник пришел и сказал, что граждане РФ вообще не имеют права ввозить машины на территорию Германии. Любые авто с российскими номерами подлежат конфискации. Мы отметили, что российских машин тут тысячи, но в ответ таможенник сказал, что, значит, конфискуют все».

Россиянам, которые пересекали Германию транзитом, тоже досталось. Некоторые пострадавшие закончили свое путешествие по странам Евросоюза раньше срока. Сейчас ФРГ лучше объезжать стороной, ведь опасаться ареста автомобиля в других странах ЕС не стоит, подчеркивает адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин:

«Немецкие правоприменители слово "Einfuhr" трактуют как "ввоз". А если читать эту норму на английском языке, там все-таки в конце нормы говорится про запрет экспорта. То есть если, например, россиянин привез машину и хочет в Германии ее продать, то это будет экспортом. Другие страны Евросоюза не столь буквально толкуют эту норму, и поэтому больше нигде такой проблемы не возникает».

Некоторым россиянам, только собиравшимся на автомобиле в Германию, крупно повезло. Руслан, например, после новостей об арестах машин в начале июня решил перестраховаться и уточнил этот вопрос у госорганов ФРГ. Выяснил, что даже у немцев правая рука может не знать, что делает левая:

«В таможне мне ответили — да, заезжайте. Потому что это личное имущество. И я уже начал собирать машину, мыть колеса. А в итоге пришел ответ от Минэконом, который, собственно, цитировал, что это подпадает как раз под санкционную историю. После я попросил знакомого немца позвонить в таможню Любека, потому что мы должны были прибыть в Травемюнд, где вероятность ареста была высокой. Товарищ мой позвонил в Любек, в таможне ему сказали, что при таких условиях автомобиль арестовывается без исключений. После этого я как-то решил не рисковать и не ехать на машине. Продам ее и куплю новую».

Перечень товаров, которые могут быть арестованы в Германии, включает не только машины. Россияне рискуют лишиться также мобильных телефонов, ноутбуков, и даже обуви. Интересно, предназначены ли хваленые немецкие дороги для передвижения босиком?

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