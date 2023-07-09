На Крымском мосту возобновлено движение после сообщения о сбитой крылатой ракете

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в Telegram сообщил о возобновлении движения по Крымскому мосту. На вопрос о причинах остановки движения в министерстве «Ъ» отвечать отказались.

Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что силами ПВО в районе Керчи была сбита крылатая ракета. Других подробностей инцидента он не привел.

Через некоторое время после сообщения главы региона Telegram-канал Mash без ссылки на источник написал, что движение по Крымскому мосту было временно остановлено в обе стороны. «По нашей информации, это связано с попыткой ВСУ атаковать его часть в районе Керчи»,— говорилось в сообщении медиапроекта.

Господин Аксенов написал в Telegram о сбитой ракете в 12:16 мск. О возобновлении движения по Крымскому мосту министр транспорта региона сообщил в 13:14 мск.

Александр Дремлюгин, Симферополь