Утильсбор на ввозимые для перепродажи автомобили повысят с 1 августа

Утилизационный сбор на легковые, легковые коммерческие автомобили (LCV) и автобусы, ввозимые на территорию России для перепродажи, вырастет в диапазоне от 1,7 раза до 4,8 раза с 1 августа 2023 года. Изменения не коснутся граждан, которые ввозят автомобиль для собственного пользования и не планируют зарабатывать на его перепродаже. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Денис Мантуров отметил, что наблюдается кратный рост импорта автомобилей в Россию. Так, за первое полугодие 2023-го было ввезено более 450 тыс. автомобилей, половина из которых — подержанные. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Министр отметил, что индексация не затронет физлиц, импортирующих авто с двигателем объемом до 3 л для личного пользования. Для них продолжит действовать льготный тариф — 3,4 тыс. руб. за автомобили до трех лет и 5,2 тыс. руб. за автомобили старше трех лет.

«Мы учли сложившуюся в ряде регионов, особенно на Дальнем Востоке, практику, когда граждане ввозят автомобиль для собственного пользования и не планируют зарабатывать на его перепродаже. Их изменения не коснутся. Ставка утильсбора для них останется прежней — от 3,4 тыс. до 5,2 тыс. руб.»,— рассказал господин Мантуров.

В среднем ставка утильсбора будет индексирована в 1,7–3,7 раза на легковые автомобили, в 2,5–3,4 раза — на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза — на грузовые автомобили. На автобусы утильсбор вырастет в среднем в 2,2–4,8 раза, на электробусы — в 8,7 раза.

Накануне Совет федерации поддержал идею АвтоВАЗа повысить утильсбор на автомобили, которые будут перепроданы в течение трех лет после ввоза. Как писал «Ъ», дилеры указывают, что в итоге за рост утильсбора заплатит конечный потребитель. При этом автомобили уже дорожают из-за ослабления рубля.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ» «Параллельный импорт сдают в утиль».

Полина Мотызлевская