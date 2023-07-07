ЕС хочет наращивать санкции против РФ и ожидает усиления их долгосрочных последствий

Перечень санкций Евросоюза (ЕС) против России будет со временем расширяться, последствия ограничений для РФ будут иметь долгосрочный характер, следует из доклада Европейской комиссии (ЕК), с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

В документе говорится, что санкции «значительно ухудшили промышленный и технологический потенциал России». «Эти последствия будут усиливаться со временем, поскольку меры оказывают структурное, долгосрочное воздействие на бюджет России, финансовые рынки, иностранные инвестиции и ее промышленную и технологическую базу»,— отмечается в отчете ЕК.

Из данных, которые приводит Еврокомиссия, следует, что товарооборот ЕС и России после начала военного конфликта сократился более чем на 50%. В отчете утверждается, что ежегодные потери на российских производствах в перерабатывающей отрасли с высоким и средним технологическим уровнем могут составить 13%.

По подсчетам ЕК, производство стали в России в 2022 году сократилось на 7% к уровню предыдущего года, а по итогам 2023 года ожидается падение этого показателя еще на 10%.

23 июня Евросоюз ввел в действие очередной, 11-й пакет санкций против РФ. Согласно тексту, опубликованному в журнале Евросоюза, под новые ограничения попали 33 компании, организации и банка, а также 71 физлицо. Однако главным новшеством пакета стало не расширение черных списков, а изменение самих принципов их составления. Так, например, для российских IT-компаний теперь достаточно наличия определенных лицензий ФСБ или Минпромторга, чтобы оказаться под блокирующими ограничениями. Также Евросоюз сделал акцент на ужесточении борьбы с обходом санкционного режима с использованием третьих стран и сторон, для которых существенно возрастает риск попасть под вторичные санкции.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Параллельный импорт санкций».

Эрдни Кагалтынов