Страховщики идут на выкуп

На фоне трудностей натурального возмещения по страхованию каско крупные страховщики находят новые схемы урегулирования убытков. В частности, «АльфаСтрахование» предлагает выкуп автомобиля в случае затягивания ремонта или сложностей с получением запчастей. По словам экспертов, сервис позволит страховщику заработать на перепродаже машин на вторичном рынке за счет роста цен и низкой страховой суммы. Вместе с тем они указывают на риск мошенничества со стороны клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Один из крупнейших игроков на рынке добровольного страхования авто — «АльфаСтрахование» (по данным «Эксперт РА», занимает третье место по сборам каско за 2022 год) — дополнил полисы новым вариантом урегулирования убытков, рассказали “Ъ” в компании. Так, если ремонт автомобиля невозможен или затягивается, по согласованию сторон страховой случай может быть урегулирован по правилам полной гибели: страхователь получает страховую сумму в полном объеме, а неисправный автомобиль переходит страховщику. Подобное урегулирование может инициировать страховая компания или клиент спустя шесть месяцев после обращения.

Участники рынка нечасто предоставляют такие услуги. В частности, подобный сервис есть у лидера рынка каско «Ингосстраха» с 2021 года. В СОГАЗе (занимает пятое место в сегменте) отметили, что «предлагают клиентам различные варианты урегулирования с учетом их индивидуальной ситуации, в случае если осуществить качественный ремонт транспортного средства не представляется возможным». В ВСК (четвертое место) и «Югории» (двенадцатое место) изучают этот сервис, в том числе поскольку вырос средний срок ремонта автомобилей европейских производителей.

За последнее время рынок автомобилей и запчастей адаптировался, но все же по ряду позиций риск отсутствия запчастей сохраняется, поэтому компания расширяет гарантии, поясняет директор департамента автострахования «АльфаСтрахования» Илья Григорьев. Зачастую владельцы ждут по 4–6 месяцев оригинальную запчасть, при этом около 20% страховых случаев не предполагают эксплуатацию автомобиля без ремонта и замены этой запчасти, уточняет основатель «ГТК Холдинг» Саид Залиев.

Сервис выгоден страховщикам, в том числе на фоне ухода ряда зарубежных автопроизводителей с рынка. По словам независимого эксперта Андрея Бархоты, страховщик зарабатывает на том, что покупает машину по низкой цене и может после ремонта перепродать ее либо по более высокой цене, либо на запчасти. Спрос на подержанные автомобили сейчас находится на высоком уровне как в сегменте эконом, так и премиум (см. “Ъ” от 15 мая).

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отмечает, что в целом при признании тотального повреждения в расчет, как правило, берется стоимость с учетом износа. Скорее всего, именно основываясь на повышенном спросе на вторичном рынке, страховая компания и разрабатывала этот продукт, рассчитывая, что после ремонта она сможет продать автомобиль на 30–40% дороже совершенной выплаты, отмечает господин Залиев.

Однако часть крупных страховщиков — «Ренессанс страхование», «Совкомбанк страхование», «Зетта Страхование», МАКС — не планирует внедрять подобные сервисы в ближайшее время. В целом убытки каско регулируются правилами и условиями страхования, где конкретно указан порядок взаимодействия сторон, указывает директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту МАКСа Иван Попов. При этом запущенный проект в некоторых случаях идет вразрез с правилами — в частности, «по некрупным убыткам, где стоимость ремонта авто не достигает установленный порог гибели», считает он.

Данная форма урегулирования не будет иметь высокую популярность, считают некоторые участники рынка. «Мы видим, что стоимость автомобилей постоянно растет, в связи с этим, получив выплаты, клиент может в лучшем случае рассчитывать на автомобиль с большим пробегом и более раннего срока выпуска»,— считает Саид Залиев.

Страховщики не исключают и роста рисков мошенничества со стороны физических лиц. По словам господина Залиева, это может возникнуть в случае, если страховая компания пропустит какой-то факт из «биографии» автомобиля — например, скрытые поломки, которые существенным образом повлияют на его стоимость.

Юлия Пославская, Ольга Никитина