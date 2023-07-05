Продажи машин не ушли в отпуск

Рынок легковых автомобилей в июне продолжил рост: было продано 82,4 тыс. машин, что в 2,5 раза больше, чем год назад. Спрос подогревает курсовая динамика и расширение модельных рядов — вернувшаяся на рынок Lada Vesta сразу вошла в топ наиболее продаваемых моделей. Но лидерство среди марок АвтоВАЗу все еще обеспечивает бюджетная Granta, а среди иномарок наибольшей популярностью пользуются Chery и Haval.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Продажи легковых автомобилей в июне выросли в 2,5 раза, до 82,4 тыс. штук, подсчитал «Автостат» на основе данных «Электронного паспорта». Это на 14,2% выше майского результата, когда спрос немного проседал из-за длинных праздников. По итогам первого полугодия продажи растут на 14% — реализовано 401,6 тыс. машин.

«Ъ» ожидал сохранения спроса на уровне около 80 тыс. машин в летние месяцы, несмотря на то что это традиционно низкий период для рынка. Этому способствует в том числе динамика курса, побуждающая покупателей торопиться с приобретением, а также рост разнообразия моделей. В модельном рейтинге «Автостата» за июнь вновь появилась Lada Vesta, продажи которой стартовали в прошедшем месяце. Однако ее продажи все еще значительно ниже Granta (2,3 тыс. и 15,9 тыс. соответственно). Хотя до кризиса и приостановки производства в Ижевске Vesta неоднократно возглавляла топ продаж.

Бестселлером рынка в июне продолжает оставаться Lada: ее реализация выросла в три раза, до 23,8 тыс. машин.

Сам АвтоВАЗ оценил собственные продажи выше, сообщив об их росте в 3,7 раза, до 27,8 тыс. машин, однако эти данные учитывают и легкие коммерческие автомобили.

Наиболее популярная иностранная марка — китайская Chery. Ее продажи за прошедший месяц выросли 4,3 раза, до 10,1 тыс. автомобилей. В топ-10 рынка также вошли суббренды Chery — Exeed (рост в 3,6 раза, до 3,1 тыс. штук) и Omoda (продано почти 3,4 тыс. машин). Все эти три бренда отчитываются о своих продажах через Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ) только поквартально, а не помесячно. На третьем месте по объему продаж в июне — Haval, реализация которого выросла в 5,2 раза, до 8,3 тыс. штук. Далее идут Geely (рост в 4,2 раза, до 6,9 тыс. машин) и Changan (рост в 21,7 раза, до 3,5 тыс.). Из брендов не из Китая в топ-10 вошли Kia, Hyundai и Toyota, хотя эти автомобили сейчас в РФ официально не поставляются. В отличие от АЕБ, «Автостат» приводит данные о продаже автомобилей, ввезенных в РФ в обход официальных импортеров — по параллельному импорту. Доля таких машин на рынке в последние месяцы составляла 12–14%.

Ольга Никитина