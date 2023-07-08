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Коммерсантъ FM
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Погранкомитет Белоруссии сообщил о закрытии Литвой движения на КПП «Мядининкай»

Литва в одностороннем порядке перестала пропускать автомобили, а также оформлять документы на КПП «Мядининкай» на границе с Белоруссией. Об этом сообщили в погранкомитете Белоруссии. В ведомстве отметили, что ответственность «за обострение обстановки» на границе и очереди несет Литва. Власти Литвы пока никак это не комментировали.

«Сегодня в 13:00 литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска «Мядининкай» (напротив пункта пропуска "Каменный Лог"). Подчеркиваем, что белорусская сторона готова осуществлять пропуск лиц и транспорта»,— говорится в заявлении белорусского погранкомитета в Telegram.

По данным сайта погранкомитета Белоруссии, в 14:00 мск в очереди на пункте пропуска с белорусской стороны стояли 190 автомобилей. Всего на белорусско-литовской границе действуют шесть КПП. Власти Белоруссии призвали водителей выбирать альтернативные маршруты движения.

Автомобильный пункт пропуска «Мядининкай» (название от литовской деревни Мядининкай, которая находится неподалеку) расположен на белорусско-литовской границе в 30 км к юго-востоку от Вильнюса.

Анастасия Ларина

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