Параллельный импорт сдают в утиль

В Совете федерации вновь поддержали идею АвтоВАЗа о повышении утильсбора на автомобили — на этот раз только на машины, которые будут перепроданы в течение трех лет после ввоза. Дилеры указывают, что в итоге за рост утильсбора заплатит конечный потребитель. Они также недоумевают, почему утильсбор повышается для юрлиц, которые ввозят машины в рамках параллельного импорта, и видят риски ухода рынка в серую зону. При этом автомобили уже дорожают из-за ослабления рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Совет федерации предлагает поднять в РФ утильсбор на машины, перепродаваемые в течение трех лет после ввоза, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ходе встречи сенаторов с премьером Михаилом Мишустиным. «Услышал и вопросы по утилю. Все это будет в ближайшее время рассмотрено на правительстве»,— сообщил на это премьер (цитата по «Интерфаксу»). В Минпромторге перенаправили “Ъ” за подробностями в правительство, а там не стали давать дополнительных комментариев.

Утильсбор платится за все ввезенные и произведенные в РФ автомобили, но локальным игрокам он компенсируется в зависимости от локализации. Средства от утильсбора также частично идут на господдержку спроса в автопроме.

После закрытия заводов иностранных игроков, за исключением Haval, бюджет господдержки сильно сократился. По словам собеседников “Ъ”, в правительстве сейчас согласны направить на субсидии половину средств от обсуждаемого повышения утильсбора. Основным бенефициаром господдержки остается АвтоВАЗ. Концерн уже выступал за рост утильсбора, а Совет федерации поддерживал идею (см. “Ъ” от 11 января и 3 мая).

«Речь идет о защите внутреннего производства, но утильсбор лишь создает такую иллюзию и демотивирует локальных игроков повышать конкурентоспособность и улучшать продукт,— отмечает вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Вячеслав Жигалов.— Автомобили в РФ стоят вдвое дороже, чем в Китае». Пока сложно сказать, идет ли речь лишь о перепродаже автомобиля его пользователем, или же инициатива коснется и дилеров-импортеров, говорит он: «Все-таки если импортер ввез автомобиль, то речь идет о товаре — он же не конечный пользователь, и это не должно касаться автобизнеса».

С точки зрения физлиц, которые ввозят автомобили для продажи внутри РФ, идея также может перевести рынок в серую зону, считает господин Жигалов. «Когда речь будет идти о потенциальной доплате 100–200 тыс. руб., будут просто искать пути обхода: можно продать по доверенности или ввезти для конечного пользователя сразу, без оформления»,— говорит он.

Несмотря на то что инициатива Совета федерации направлена на поддержку развития отечественного автопрома, повышение утильсбора негативно отразится прежде всего на конечном потребителе, считает основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль.

«Дилеры ввозят по параллельному импорту или напрямую от автоконцернов абсолютно все автомобили для перепродажи. Соответственно, дополнительные расходы будут включаться в розничную цену для покупателей»,— поясняет он.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей «Авилона» Ренат Тюктеев полагает, что резкого скачка цен непосредственно из-за повышения ставки утильсбора ожидать не стоит. «Этот фактор хоть и оказывает влияние на ценообразование в отрасли, но не столь существенное, как, например, колебания валюты и инфляция»,— подчеркивает он.

«Насыщения предложения на рынке еще и близко нет — мало кто готов приобретать машины по нынешним ценам»,— говорит Вячеслав Жигалов. На цены сейчас влияет и курс, добавляет он: если по официальным поставкам есть некоторый задел, в том числе за счет маржи дистрибутора, то для параллельного импорта удорожание идет быстрее, так как «это небольшие партии и они быстрее оборачиваются».

Директор департамента по выкупу «Автодома» и «Автоспеццентра» Владимир Желобов полагает, что с учетом нынешней динамики курса рубля «параллельного импорта не будет». Он также говорит о снижении доступности автомобилей, поскольку «потребители не готовы покупать автомобиль за сумму, которая включает в себя все расходы на поставку по параллельному импорту». В итоге спрос переориентируется на автомобили китайского производства, и «те, кто привык ездить на новых автомобилях, будут покупать именно их вне зависимости от бренда», считает Владимир Желобов. Рост цен, заключает он, приведет к накоплению отложенного спроса до момента, «пока мы не возвратимся к цивилизованным условиям поставки автомобилей».

Ольга Никитина