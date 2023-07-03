Туристов притормозила пробка

Пробка перед Крымским мостом выросла до 13 км. Водителям и пассажирам помогают сотрудники МЧС и волонтеры, они раздают воду, заявили в оперативном штабе Краснодарского края. Очередь стоит с начала выходных. После осеннего теракта на трассе работают пункты досмотра, но перед началом сезона их число не увеличили. Очередь растягивалась на 9 км, и автомобилисты теряли в ней по пять часов. “Ъ FM” поговорил с водителями, которые оказались в пробке. О том, что они рассказали — Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Соколов / ТАСС Фото: Роман Соколов / ТАСС

Еще в ночь на 1 июля водители стали понимать, что в Крым они так просто не попадут. Пробка со стороны Кубани вырастала на глазах. Собеседник “Ъ FM” Сергей стоял в ней до самого утра:

«Оказались в районе моста в районе в 1:30, ближе к Темрюку. Но с каждой минутой "Яндекс. Пробки" начал показывать увеличение времени на 20-30 минут. В итоге от Темрюка до Керчи в это время навигатор показывал 4,5 часа. На мосту мы оказались в 7:40».

Утром пробку заметили власти. «В ходе проведения мониторинга досмотровых мероприятий установлено образование очереди»,— заявил глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко. Она достигала уже 9 км. И, как рассказала путешественница Елена, практически не двигалась:

«Пробка очень большая. Мы стоим с 9:00 и до сих пор еще даже не проехали. Навигатор показывает, что осталось где-то 30 минут. Двигаемся медленно, местами даже стоим, как слепые котята. Потом потихонечку движение начинается, несколько машин проезжают и опять встают».

Сам досмотр, по словам собеседников “Ъ FM”, занимал около десяти минут. Но пунктов не хватало, и работали они не то чтобы спешно. Сотрудникам тоже пришлось непросто — их, по словам собеседницы “Ъ FM” Ксении, даже никто не сменял:

«Нас направляли сотрудники досмотра. Сказали, что они очень уставшие, потому что сутки не сменялись, и что из-за этого ажиотажа ни присесть, ни поесть, ни отдохнуть».

Число пунктов досмотра увеличили, пробка начала сокращаться. Утром 2 июля власти даже отчитались об ее устранении. Но затем она снова выросла до 9 км. Власти пытались организовать очередь, раздавали воду и не пропускали машины, которые пытались двигаться по обочине, рассказала путешественница Лилия:

«Туалеты стоят мобильные, на 1 км по две-три кабинки. ДПС постоянно ездят туда-сюда, следят за ситуацией. Если кто-то проскакивал, возвращали. Уже под конец, когда мы подъехали ближе к досмотру, пара машин проскользнула».

К вечеру воскресенья работало уже 80 пропускных пунктов, пробка хотя бы не увеличивалась. Но, главное, что после самого Крымского моста быстро забывалась, рассказала собеседница “Ъ FM” Наталья:

«На ручном досмотре все прекрасно, сотрудники быстро регулируют движение. Очень много пунктов. Поэтому на них нет скопления людей. Все идет, как по конвейеру. Проходим пункт досмотра, выдают карточку, едем. И вся пробка забылась».

К ночи 3 июля пробка вновь начала уменьшаться. Но в самом Крыму не исключают, что ситуация повторится, и еще пару дней будут такие проблемы с въездом на полуостров. «Количество машин увеличилось в связи с началом отпускного сезона»,— признали в «Автодоре». Его наступление, как обычно, стало неожиданностью.

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Елена Тюленева