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Коммерсантъ FM
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Туристов притормозила пробка

Как складывается ситуация на пути в Крым

Пробка перед Крымским мостом выросла до 13 км. Водителям и пассажирам помогают сотрудники МЧС и волонтеры, они раздают воду, заявили в оперативном штабе Краснодарского края. Очередь стоит с начала выходных. После осеннего теракта на трассе работают пункты досмотра, но перед началом сезона их число не увеличили. Очередь растягивалась на 9 км, и автомобилисты теряли в ней по пять часов. “Ъ FM” поговорил с водителями, которые оказались в пробке. О том, что они рассказали — Иван Корякин.

Фото: Роман Соколов / ТАСС

Фото: Роман Соколов / ТАСС

Еще в ночь на 1 июля водители стали понимать, что в Крым они так просто не попадут. Пробка со стороны Кубани вырастала на глазах. Собеседник “Ъ FM” Сергей стоял в ней до самого утра:

«Оказались в районе моста в районе в 1:30, ближе к Темрюку. Но с каждой минутой "Яндекс. Пробки" начал показывать увеличение времени на 20-30 минут. В итоге от Темрюка до Керчи в это время навигатор показывал 4,5 часа. На мосту мы оказались в 7:40».

Как разрасталась пробка перед Крымским мостом

Как разрасталась пробка перед Крымским мостом

Утром пробку заметили власти. «В ходе проведения мониторинга досмотровых мероприятий установлено образование очереди»,— заявил глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко. Она достигала уже 9 км. И, как рассказала путешественница Елена, практически не двигалась:

«Пробка очень большая. Мы стоим с 9:00 и до сих пор еще даже не проехали. Навигатор показывает, что осталось где-то 30 минут. Двигаемся медленно, местами даже стоим, как слепые котята. Потом потихонечку движение начинается, несколько машин проезжают и опять встают».

Сам досмотр, по словам собеседников “Ъ FM”, занимал около десяти минут. Но пунктов не хватало, и работали они не то чтобы спешно. Сотрудникам тоже пришлось непросто — их, по словам собеседницы “Ъ FM” Ксении, даже никто не сменял:

«Нас направляли сотрудники досмотра. Сказали, что они очень уставшие, потому что сутки не сменялись, и что из-за этого ажиотажа ни присесть, ни поесть, ни отдохнуть».

Число пунктов досмотра увеличили, пробка начала сокращаться. Утром 2 июля власти даже отчитались об ее устранении. Но затем она снова выросла до 9 км. Власти пытались организовать очередь, раздавали воду и не пропускали машины, которые пытались двигаться по обочине, рассказала путешественница Лилия:

Как Крымский мост столкнулся с ростом турпотока

Как Крымский мост столкнулся с ростом турпотока

«Туалеты стоят мобильные, на 1 км по две-три кабинки. ДПС постоянно ездят туда-сюда, следят за ситуацией. Если кто-то проскакивал, возвращали. Уже под конец, когда мы подъехали ближе к досмотру, пара машин проскользнула».

К вечеру воскресенья работало уже 80 пропускных пунктов, пробка хотя бы не увеличивалась. Но, главное, что после самого Крымского моста быстро забывалась, рассказала собеседница “Ъ FM” Наталья:

«На ручном досмотре все прекрасно, сотрудники быстро регулируют движение. Очень много пунктов. Поэтому на них нет скопления людей. Все идет, как по конвейеру. Проходим пункт досмотра, выдают карточку, едем. И вся пробка забылась».

К ночи 3 июля пробка вновь начала уменьшаться. Но в самом Крыму не исключают, что ситуация повторится, и еще пару дней будут такие проблемы с въездом на полуостров. «Количество машин увеличилось в связи с началом отпускного сезона»,— признали в «Автодоре». Его наступление, как обычно, стало неожиданностью.

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Елена Тюленева

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