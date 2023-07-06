«Газель» не вытянула рынок

Рынок легких коммерческих автомобилей не смог выйти в плюс по итогам первого полугодия, показав падение на 6,3%. Проблема в том, что предложение сильно ограничено: кроме отечественных ГАЗ, УАЗ и «Соллерс» фактически распродаются складские остатки. Такая ситуация наблюдается и по Lada, поскольку возобновление выпуска Largus запланировано только на сентябрь. Но дилеры говорят, что бренды из Китая постепенно выходят в сегмент LCV, что поможет насытить рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производство нового семейства коммерческих автомобилей «ГАЗель NN» было запущено на Горьковском автозаводе в 2021 году

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Производство нового семейства коммерческих автомобилей «ГАЗель NN» было запущено на Горьковском автозаводе в 2021 году

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Продажи легких коммерческих автомобилей в июне выросли на 51%, до 7,4 тыс. штук, подсчитал «Автостат» на основе данных «Электронного паспорта». Тем не менее по итогам полугодия реализация сократилась на 6,3%, до 37,7 тыс. штук. Такая динамика обусловлена высокой базой января—марта 2022 года, когда в месяц продавалось около 8,6–9,8 тыс. легких коммерческих автомобилей. На эти объемы рынок до сих пор не вышел, лишь однажды приблизившись к ним — в декабре 2022 года (продано 8,4 тыс. штук). Тем не менее с марта 2023 года продажи стабильно удерживаются на уровне около 7 тыс. машин ежемесячно.

Рост спроса на новые коммерческие автомобили в июне вызван низкой базой июня 2022 года, когда компании РФ не спешили обновлять свои автопарки в условиях финансовой нестабильности, говорит руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. Также предпосылками для увеличения продаж стало расширение ассортимента предложений от банков и официальных дилеров с более выгодными условиями лизинга.

Потребительский спрос растет, но восстановление идет относительно низкой базы 2022 года, а в сравнении с 2021 годом снижение остается существенным, добавляет гендиректор ГК «Современные транспортные технологии» Олег Марков.

Он называет конкуренцию на рынке все еще насыщенной, отмечая, что на смену европейским игрокам выходят новые азиатские бренды «с пока незначительными объемами». Были, в частности, налажены цепочки параллельного импорта микроавтобусов премиум-сегмента, которые используются как семейный автомобиль, добавляет господин Марков.

Директор департамента по выкупу «Автодома» и «Автоспеццентра» Владимир Желобов говорит, что общее снижение спроса в сегменте LCV связано с тем, что бизнес испытывает трудности. Кроме того, «замены ушедшим японским и корейским брендам пока нет, однако альтернатива им может появиться уже в ближайшее время», продолжает он. «В первую очередь предложение на рынке LCV представлено маркой ГАЗ и многочисленными китайскими брендами, которые только заходят на российский рынок,— поясняет господин Желобов.— Насытить рынок и дать правильную цену реально, только приведя китайские бренды через организацию полноценного дистрибутора».

Сейчас в топ-10 сегмента LCV входит лишь одна китайская марка — Dongfeng, продажи которой за полугодие составили 335 машин, в том числе 58 автомобилей в июне. В продажах за полугодие 59% приходится на модели группы ГАЗ, еще 18,5% у УАЗа. Доли остальных марок — менее 10%, но это связано в том числе с тем, что распродаются их склады или марки только выходят на рынок (как «Соллерс» с моделью Atlant). Так, единственная модель Ford — Transit, которая выпускалась в РФ до кризиса и занимала второе место по популярности после моделей ГАЗа, все еще находится среди лидеров продаж, но с долей рынка в 3%. Даже отечественная Lada с коммерческими версиями модели Largus занимает лишь 5,4% сегмента по итогам полугодия, поскольку ее выпуск также не ведется — АвтоВАЗ планирует возобновить его в сентябре.

Дефицит на рынке LCV сохраняется, как и на автомобильном рынке в целом, констатирует заместитель директора департамента корпоративных продаж «Авилона» Андрей Гусев.

«Но если сегмент легковых автомобилей демонстрирует хорошую положительную динамику как за счет выхода на рынок новых производителей с официальными поставками, так и за счет параллельного импорта, то сегмент LCV развивается гораздо медленнее»,— продолжает он. По мнению Андрея Гусева, сейчас в сегменте LCV реализуется отложенный спрос прошлого года и в ближайшие месяцы эта тенденция сохранится. Сергей Удалов из «Автостата» также ожидает, что рынок продолжит восстановление и в ближайшие месяцы продажи будут не ниже 7 тыс. штук.

Ольга Никитина