Авторынок защищают утильсбором

Власти повысят утильсбор на ввозимые для перепродажи машины. С августа ставки платежа и для компаний, и для граждан увеличатся в несколько раз, сообщили в Минпромторге. В ведомстве уточнили, что это не коснется случаев, когда россияне ввозят авто для собственного пользования. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что повысить утильсбор просили отечественные автопроизводители, губернаторы и сенаторы, чтобы защитить внутренний рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Но дилеры еще на прошлой неделе предупредили, что из-за ослабления рубля осенью машины иностранных брендов заметно подорожают. А последнее решение властей только ухудшит ситуацию с ценами, говорит президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин: «Проблема, которая поднимается, понятна, и рано или поздно будет необходимо защищать рынок. Газеты написали в бравурных тонах, что рынок чуть ли не на 100% поднялся по сравнению с прошлым годом. Но он еще и половины среднего уровня, который был до 2022-го, не достиг.

И в этот момент подрезать любые источники, когда нет половины предложения, тем более недорогих автомобилей, включать протекционистские меры точно рано. Это вызовет только подорожание авто. Сегодня рынок не удовлетворен — давайте его еще хуже делать. Это мероприятие я бы отсрочил еще как минимум на полгода, а то, может, и на год».

В Минпромторге заявили, что значительная часть рынка уходит в серую зону, и ведомство не может игнорировать негативные последствия такой ситуации. По словам министра Дениса Мантурова, перекупщики не обеспечивают покупателей гарантийным и сервисным обслуживанием, от чего страдает и потребитель, и дилеры. В результате повышения утильсбора цена на некоторые модели может вырасти на несколько сотен тысяч рублей, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр:

«Совершенно очевидно, что производители автомобилей в России получат компенсацию утильсбора, импортерам же придется заплатить сполна, и эти деньги не вернутся. Наверное, не так расстроятся люди, которые привозят для перепродажи и, соответственно, те, кто покупает машины премиум-класса, поскольку это всегда будет стабильный потребитель. Таких немного, но они стабильные.

А вот некоторые из тех, кто возил б/у из Европы или Кореи, будут вынуждены пересесть на китайские автомобили, хотя очевидно, что они этого не жаждут.

Для потребителей повышение платежа не очень хорошо. И сегодня, когда автомобилей не хватает, я не уверен, что это правильная мера. Мы в данном случае защищаемся от любого конкурента — нам нужно загружать российские производства. Чтобы несколько производителей были приоритетными и занимали практически весь рынок. Мы всех пересаживаем на машины, которые делают в РФ. Если же вы хотите приобрести другую, то вам просто придется доплатить».

Утильсбор — разовый платеж за каждую произведенную или ввезенную в страну машину — позиционируется как экологический сбор. Базовая ставка в этом году для легкового авто (20 тыс. руб.) умножается на коэффициент, который зависит от возраста транспортного средства и объема двигателя.

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Даниил Бабкин