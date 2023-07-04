«Москвич» сообщил о продаже рекордных 1,5 тыс. автомобилей в июне

«Москвич» сообщил, что в июне продал 1504 автомобиля, что является рекордным показателем с начала продаж. Всего со старта продаж реализовано 4 тыс. машин, сообщила пресс-служба автопроизводителя в Telegram.

«В июне завод продал 1504 автомобиля, из которых почти 1250 уже поставлены на учет. Всего со старта продаж реализовано больше 4 тысяч кроссоверов ''Москвич''»,— говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что на сегодняшний день дилерская сеть «Москвича» представлена в 25 городах России 55 точками продаж. Компания сообщила, что скоро ее автосалоны появятся еще в 31 городе.

В 2023 году дилерские центры «Москвич» появятся, в частности, в Архангельске, Барнауле, Грозном, Иркутске, Калининграде, Новороссийске и Сургуте. Дополнительные дилерские центры откроют также в Красноярске, Новосибирске и Ростове-на-Дону, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В мае 2022 года под контроль Москвы перешел экс-завод «Рено Россия». На его площадке был запущен автозавод «Москвич». Сейчас в линейке бренда есть только одна модель — кроссовер «Москвич-3» с бензиновым двигателем внутреннего сгорания и электрокар «Москвич-3е». 4 апреля завод представил модель «Москвич-6». Запустить серийное производство автомобилей планируют в июле-августе.

Эрдни Кагалтынов