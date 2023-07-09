У Крымского моста со стороны Кубани образовалась пробка из 500 машин

Проезда по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края ожидают более 500 машин, ожидание досмотра достигает двух часов. Со стороны Крыма проезд свободен, сообщает Telegram-канал «Главный мост», созданный властями Краснодарского края для автомобилистов, направляющихся по Крымскому мосту на полуостров.

«У моста со стороны Краснодарского края сформировалась очередь из более 500 авто. Путники ожидают досмотра от двух часов, а ''Яндекс.Навигатор'' угрожает образованием ''стоячей'' пробки. Со стороны полуострова проезд свободен. Машины в зоне досмотра»,— говорится в сообщении Telegram-канала.

С 1 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края начали образовываться большие пробки. Очередь из автомобилей образуется из-за начала туристического сезона, отсутствия авиасообщения и тщательного досмотра машин. Вчера, 8 июля, очередь достигала 260 машин.

Эрдни Кагалтынов