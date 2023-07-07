Посторонним въезд запрещен

Посольство РФ в Берлине в четверг попросило россиян воздержаться от въезда в ФРГ на машинах с российскими номерами, после того как стало известно о ряде случаев конфискации таких машин таможней. По состоянию на вечер 7 июля СМИ известно о восьми подобных случаях. Опрошенные «Ъ» юристы отмечают, что таможенники ссылаются на санкционный регламент ЕС 2014 года, в который в 2022 году была введена ст. 3i, но толкуют эту норму избыточно широко. Приводит к этому в том числе нюанс перевода норм ЕС на немецкий, благодаря которому таможенный импорт (Import) смешивается с простым ввозом, в том числе для личных целей (Einfuhr). Российские правоведы допускают, что широкое толкование нормы приводит к эксцессу исполнителя, и рекомендуют обжаловать конфискацию авто. Ранее представители немецкой таможни, отвечая на запросы российских СМИ, дали понять, что трудностей с переводом нет: в ведомстве считают, что термин «ввоз» «охватывает любое перемещение товаров и груза».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthias Schrader / AP Фото: Matthias Schrader / AP

Посольство России в Германии 6 июля опубликовало сообщение для граждан, в котором «убедительно рекомендовало» им «воздержаться от ввоза на территорию ФРГ транспортных средств с российскими регистрационными номерами». Посольство отмечает, что ему «стало известно о случаях изъятия сотрудниками германских таможенных органов у российских граждан их автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации, временно ввезенных в ФРГ для использования в личных целях или транзита».

Пострадавшим россиянам в этих случаях инкриминируется нарушение закона ФРГ «О внешней торговле» со ссылкой на Регламент Совета ЕС от 31 июля 2014 года №833/2014 «Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине», отмечает посольство.

Ст. 3i Регламента предусматривает «запрет на продажу и ввоз на территорию стран ЕС ряда товаров (грузов), включая автомобили (приложение XXI, код 8703)».

«Аргументы, что в данном случае речь идет не о товарах, предназначенных для продажи, а о частной собственности, используемой в личных целях и временно ввозимой на территорию ФРГ на законных основаниях, во внимание не принимаются,— отмечает посольство.— Граждан предупреждают о возможности уголовного преследования в связи с нарушением законодательства ФРГ». Посольство заявляет, что предприняло соответствующие шаги для прояснения ситуации.

С конца июня в социальных сетях и СМИ появились сообщения о случаях изъятия таможенными властями Германии транспортных средств с российскими регистрационными номерами. Так, Иван Коваль сообщил, что таможня 1 июля арестовала его машину, за неделю до этого зарегистрированную в таможне Гамбурга как имущество при переселении. После ареста машины господину Ковалю, по его словам, вменяют нарушение вышеупомянутого Регламента ЕС, за которое «согласно §18 закона ФРГ о внешней торговле, предусмотрено тюремное заключение на срок от 3 месяцев до 5 лет». Иван Коваль, по его словам, не без труда нашел адвоката, с помощью которого обжаловал арест машины. По его словам, он поставил машину на учет в таможне, заплатил транспортный налог за ближайший месяц €28,17 и за день до ареста прошел техосмотр, а также записался на 6 июля на получение германских регистрационных номеров.

Тем не менее таможенники, арестовывавшие машину, утверждали, что с октября 2022 года всем машинам с номерами РФ въезд на территорию ЕС запрещен.

В беседе с корреспондентом «Ъ FM» господин Коваль заявил, что его случай не был единственным: «После того как рассказал свою историю на одном форуме, на меня вышла женщина, у которой также конфисковали автомобиль, и попросила со мной связаться. С этого момента я почти каждый день узнавал о людях, столкнувшихся с такой проблемой. Последний случай, о котором я слышал, был 30 июня, и с тех пор о новых инцидентах я не узнавал. Естественно, все пострадавшие обратились к адвокатам. По крайней мере я говорю о людях, которые работают с тем же юристом, что и я». Ранее Иван Коваль сообщил о четырех случаях ареста машин с российскими номерами, съезжавшими с парома в германском порту Травемюнде, и одном случае ареста на дороге в Любеке. Во всех случаях арест производила таможня. Господин Коваль советует «всем, кто планирует ехать в Европу на машине с номерами РФ, воздержаться от поездки по территории Германии». Всего СМИ насчитали к моменту сдачи материала восемь случаев конфискации.

Отметим, что собеседники господина Коваля на автофоруме Винского, где он рассказал о ситуации с арестом автомобиля и продолжает публиковать комментарии по мере ее развития, отмечают, что арестованная машина не использовалась им как туристом для поездки по территории ФРГ, а была задекларирована как «имущество при переселении». Многие из них отмечают, что пересекали в последние дни границу ФРГ «на российских номерах» в обоих направлениях и с попытками конфискации не сталкивались. В то же время в сообществах путешественников и релокантов также распространяются призывы воздержаться от таких поездок в Германию.

Специальный советник по санкционным вопросам КА Pen & Paper Кира Винокурова полагает, что запрета на въезд в Германию транспорта с российскими номерами в германском законодательстве нет, а германская таможня обосновывает конфискации, расширительно толкуя требования Регламента 833/2014. «Данное положение включает в себя запрет на покупку, ввоз в ЕС и транзит товаров, которые приносят значительный доход России, если эти товары происходят из России или вывозятся из России. В перечень товаров, на которых распространяется это положение, включены в том числе легковые автомобили,— говорит госпожа Винокурова.— Законодательство ЕС не содержит определение термина "import" для целей санкционного регулирования. Например, в отношении ввоза золота с территории России Совет ЕС уже давал разъяснения, что термин "ввоз" не применяется при ввозе золота для личного пользования».

Проблема, отмечают юристы, в том, в немецком варианте регламента наряду со словом «Import» (таможенный импорт) используется слово «Einfuhr» (может означать простой ввоз/въезд).

Приложение XXI, на которое ссылаются германские таможенники, касается не только автомобилей, но также ноутбуков, мобильных телефонов и даже обуви.

Руководитель юридической практики Grace Consulting Екатерина Орлова обращает внимание, что ограничения на ввоз распространяются на товары, которые «приносят значительные доходы России, тем самым позволяя ей совершать действия, дестабилизирующие ситуацию на Украине»: «Формулировка свидетельствует о том, что законодатель явно не намеревался ограничить ситуации использования автомобилей для личных нужд, а имел в виду именно куплю-продажу автомобилей как товаров». Она также отмечает, что «это не первый случай, когда немецкий законодатель сталкивается с жесткой трактовкой термина при переводе официального текста нормы ЕС на немецкий язык. Она уточняет, что в самой Германии помимо Таможенного управления за исполнение европейских санкций и режим экспортного контроля отвечают также Государственная прокуратура и Федеральное управление по экономическим вопросам и экспортному контролю, но пока эти органы «не давали разъяснений на этот счет».

Юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян напоминает, что упомянутая ст. 3i была введена в Секторальный регламент 8 апреля 2022 года. А 21 декабря 2022 года Европейская комиссия разъясняла, как следует понимать ввоз (импорт) в контексте этой нормы. Господин Касумян уточняет, что эти разъяснения «не являются юридически обязательными, но учитываются уполномоченными органами государств—членов ЕС». Тогда, продолжает он, Еврокомиссия указала, что правомерность ввоза должна оцениваться на тот момент, когда товар поступил в ЕС и оказался на таможне. «Ответственность за применение и обеспечение соблюдения санкций ЕС лежит на государствах-членах, и последние имеют право интерпретировать нормы права самостоятельно»,— отмечает Кира Винокурова.

Господин Касумян также считает оценку путешествия на личном автомобиле как импорта товара расширительным толкованием: «Приезжая в ЕС на личном автомобиле, лицо не имеет намерения продать товар на этой территории, сдать его в аренду. Таким образом, такие действия вряд ли связаны с извлечением дохода российским государством». Однако власти ФРГ применяют меры ответственности на основании закона «О внешней торговле», «который предусматривает уголовную и административную ответственность за нарушение санкций ЕС»: «Ст. 20 (1) (2) этого закона допускает конфискацию орудия и средства преступления (административного правонарушения)»,— говорит юрист. По словам Ивана Коваля, столкнувшегося с конфискацией в Гамбурге, его адвокат рассчитывает, что до тюремного срока дело не дойдет. Вероятные штрафы он намерен обжаловать, поскольку считает их несправедливыми.

Екатерина Орлова допускает, что позиция таможни «строится на банальной перестраховке и нежелании столкнуться с претензиями регулятора». Рассмотрение любого автомобиля с российским регистрационным знаком как объекта для конфискации некорректно, убеждена она, к тому же «автомобиль может иметь российские номера, но принадлежать третьему лицу» — не гражданину РФ. Госпожа Орлова советует гражданам оспаривать арест и конфискацию транспортного средства в судах ФРГ и полагает, что шансы добиться отмены решения таможни достаточно высоки. Артем Касумян добавляет, что немецкий суд может направить преюдициальный запрос в Суд ЕС с целью толкования санкционных актов. Юрист уточняет, что 23 февраля подобный запрос уже направлял берлинский суд, попросивший Суд ЕС разъяснить, относится ли нотариальная деятельность к перечню юридических услуг, на которые распространяются ограничения.

Также, по словам Екатерины Орловой, граждане могут обратиться в Федеральное ведомство по защите Конституции ФРГ по поводу «действий госорганов, которые можно трактовать как злоупотребление».

Кира Винокурова считает, что при конфискации «граждане РФ могут обжаловать действия таможенных органов в вышестоящую инстанцию», а «конфискация, не соответствующая законодательно закрепленным условиям, может быть рассмотрена в Европейском суде по правам человека как нарушение права на собственность».

Отметим, ранее Центральная справочная Главного таможенного управления ФРГ ответила на запрос РБК, что расценивает «въезд на территорию Германии на личном автомобиле из России как основание для ареста машины». «Ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещен в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России,— цитирует издание ответ ведомства.— В данном контексте выражение "ввоз" фактически охватывает любое перемещение товаров или груза… Согласно текущей юридической ситуации, импорт автомобиля запрещен». 29 июня в ответе на похожий запрос ТАСС Таможенная служба ФРГ не исключила возможность конфискации автомобилей с российскими номерами «в случае нарушения санкционного режима ЕС», также ссылаясь на регламент Совета ЕС от 31 июля 2014 года №833/2014.

Анна Занина, Александр Воронов, Иван Тяжлов