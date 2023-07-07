Первое в России производство систем ABS и ESP введено в Костроме

На площадке ООО «НПП "Итэлма"» в Костроме начали производить антиблокировочные тормозные системы (ABS) и системы электронного контроля устойчивости (ESP) для легковых автомобилей, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации региона. Это первое подобное предприятие в России. Ежегодный объем выпуска ABS и ESP — 850 тыс. единиц с возможностью расширения до 1,2 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Костромской области Фото: администрация Костромской области

В рамках реализации проекта был построен новый цех с полностью автоматизированной производственной линией. «Итэлма» также получила лицензию на проведение глубокой локализации производства систем ABS и ESP. В пресс-службе отметили, что проект — полностью коммерческий и выполняется без привлечения субсидий или бюджетных средств.

Согласно информации на сайте, ООО «Научно-производственное предприятие "Итэлма"» (входит в группу компаний «Итэлма») занимается разработками электронных компонентов, в том числе для автомобильной отрасли, проектированием и производством высокотехнологичных систем.

16 мая 2022 года правительство России упростило техрегламент для выпуска автомобилей. В частности, было разрешено выпускать в России автомобили без ABS. Это было связано с дефицитом оборудования на российском рынке. 1 июня 2023 года правительство решило постепенно возвращать технический регламент в автопроме до 1 февраля 2024 года. Обязать производителей при выпуске автомобилей устанавливать ABS планируют с декабря.

О том, смогут ли компании выпустить достаточное количество автокомпонентов,— в материале «Ъ FM» «Нехватка комплектующих объединяет».

Милена Костерева