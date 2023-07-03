На подъезде к Крымскому мосту выделена отдельная полоса для туристических автобусов

Вторая полоса подъезда к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края выделена для проезда туристических автобусов, сообщает ТАСС с места событий. На подъезде к мосту в сторону Крыма уже третий день наблюдаются многокилометровые пробки.

Агентство уточняет, что выделить полосу для автобусов удалось, потому что движение автомобилей организовано только по одной полосе. Автобусы проезжают по свободной полосе в сопровождении нарядов ДПС. ТАСС выяснил, что пробка начинается с 130-го километра дороги Новороссийск—Керчь.

По состоянию на 20:00 мск сегодня, 3 июля, длина пробки на пути в сторону Крыма составляет около 9 км, время ожидания достигает 6 часов, сообщил крымский министр транспорта Николай Лукашенко в Telegram.

Сегодня утром длина пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края достигла 13 км. Дорожный затор возник из-за большого потока машин в начале высокого курортного сезона, который осложняется подробным досмотром автомобилей. Сейчас перед въездом на мост работают 80 досмотровых пунктов. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что на мосту в ближайшее время создадут дополнительные места досмотра.

В минувшие выходные в СМИ и социальных сетях появились жалобы автомобилистов на то, что им приходится часами стоять на жаре без еды, воды и туалетов. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю и краевой оперативный штаб сообщают, что в воскресенье волонтеры начали раздавать водителям и пассажирам воду, за сутки раздали более пяти тонн бутилированной воды, закупленной на средства муниципалитета. На подъезде к мосту выставили биотуалеты, сотрудники МЧС и ГИБДД помогают водителям проехать к ближайшим гостиницам и магазинам. Оперативный штаб края просит водителей при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время в пути на прохождение проверок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мост столкнулся с ростом турпотока».

Эрдни Кагалтынов