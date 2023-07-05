Таможня Германии объяснила аресты автомобилей у въезжающих в страну россиян

Россияне с конца июня 2023 года сообщают об аресте личных автомобилей во время поездок в Германию. В федеральной таможне ФРГ сообщили, что въезд на территорию страны на автомобиле из РФ расценивается таможенными органами как основание для ареста машины.

30 июня издание «Фонтанка» сообщило, что в Германии у граждан РФ начали отбирать машины с российскими номерами под предлогом санкций. По мнению профильных экспертов, немецкие власти приписали простой ввоз автомобиля на территорию ЕС к экспорту, который запрещен.

В главном управлении таможни ФРГ в ответ на запрос РБК сообщили, что расценивают любые поездки россиян в ФРГ на собственных автомобилях как случай возможного нарушения европейских санкций против РФ. В европейском законодательстве детально не прописано, можно ли изымать автомобили в рамках санкций, однако немецкие таможенники считают это правомерным.

Регламент ЕС об эмбарго в отношении РФ был принят 31 июля 2014 года в ответ на «действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине», после присоединения Крыма к России и начала конфликта в Донбассе. В статье 3i на английском языке говорится, что запрещается «приобретать, импортировать или передавать, прямо или косвенно, товары, которые приносят значительную выручку России», в соответствии с приложением, если они российского происхождения или экспортируются из России. На немецком языке используется термин Einfuhr, который может означать не только таможенный импорт, но и просто ввоз.

Александр Кислов