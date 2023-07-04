Пробка уперлась в прокуратуру

Прокуратура начала проверку из-за пробки перед Крымским мостом. Как сообщили в надзорном ведомстве Краснодарского края, в поле его зрения попали факты нарушений законодательства со стороны ответственных организаций, а также ненадлежащее обеспечение безопасности и охраны транспортного перехода. Затор на подъезде к мосту к утру 4 июля сократился до 4 км. Инфраструктура не может справиться с потоком туристов уже четвертый день. Водители говорят, что проводят в пробке более шести часов, притом что сам досмотр занимает около 10 минут. Какие настроения царят среди автомобилистов? И как ситуация повлияет на туристическую отрасль? Разбирался Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Соколов / ТАСС Фото: Роман Соколов / ТАСС

Туристический поток в Крым упал на треть в прошлом году и еще сильнее — в этом. Не прошли бесследно весенние атаки на полуостров, и сейчас гостиницы не добирают до 40% посетителей, если сравнивать с 2022-м. Это несколько миллионов человек. Многокилометровая пробка на Крымском мосту ситуацию только ухудшает. Водители стоят на жаре часами, правда, власти установили биотуалеты, а волонтеры раздали более 5 тонн воды.

Но у Александра, который провел в пробке больше шести часов, к организации большие претензии: «Пробка огромная, потому что все неорганизованно. Всех загоняют на одну полосу, вы по ней едете, а через время этот поток разделяют на две разные полосы. Потом говорят, кому и куда ехать, то есть либо на ручной досмотр, либо на рентген. Хорошо, что стоят туалеты и есть вода, но могли еще хотя бы поставить мусорные баки, потому что люди бросают все куда попало».

В теории в Крым можно попасть через Мариуполь. Но с 22:00 до 5:00 действует комендантский час, и дороги крайне плохие. Те, кто не захочет рисковать, в пробке на Крымском мосту столкнутся с острой нехваткой бензина. Водители говорят, что вблизи только одна заправка, поэтому для экономии топлива приходится отключать кондиционеры. Непросто пришлось и домашним животным, которых везли в Крым туристы. В такой ситуации оказалась Юлия:

«В пробке мы простояли шесть часов. Меня очень спас чатик в Telegram про Крымский мост. Мы вот сидим одни в машине с подругой, а тут есть возможность пообщаться с людьми. Я просто выходила из машины — пела песни, танцевала. С нами была моя собака — мы выводили ее гулять. Вчера в дороге он вообще отказывался пить воду. Единственное, что меня спасло, это то, что он ел огурцы».

В Российском союзе туриндустрии пообещали, что отели вернут деньги опоздавшим из-за пробки. Официальных компенсаций нет, но некоторые гостиницы благодарят посетителей сами — за то, что доехали, говорит президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков:

«Каждый отельер применяет какую-то дополнительную скидку. Кто-то дарит массаж или SPA, кто-то — процедуры, крымские сладости, шампанское. Хоть как-то пытаются компенсировать и одновременно отблагодарить за то, что туристы все-таки доехали. Опоздания, задержки не такие большие. Например, планировал приехать к 18:00, а в итоге прибывает ночью».

Как говорят юристы, опоздание или отказ от бронирования не будет считаться форс-мажором, так что компенсации — вопрос доброй воли отельеров. А у них убытки накладываются и на без того непростую ситуацию с туристическим потоком. Собеседники “Ъ FM” говорят, что в этом году 20% мест размещения вообще не открылись. А начало лета было непривычно холодным.

Отчасти подвело и транспортное сообщение, считает гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян: «Предстоит всего два высоких месяца — июль, август. Даже с учетом короткого сезона Минтранс не смог подготовиться к этой ситуации. На ближайшее время нет билетов из аэропорта Адлера. Поезд ходит лишь один раз в два дня. Из Москвы, когда я смотрел, было три билета в купе в вагонах класса люкс стоимостью 187 тыс. руб. в одну сторону».

Но, несмотря на все проблемы, повального банкротства отелей, вероятно, не будет. Собеседники “Ъ FM” отмечают, что те, кто резко снизил цену еще до начала сезона, относительно хорошую загруженность все же получили.

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Елизавета Скобцова, Елена Тюленева