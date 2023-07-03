На Крымском мосту создадут дополнительные места для досмотра

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что на Крымском мосту в ближайшее время создадут дополнительные места досмотра, чтобы справиться с наплывом въезжающих в республику. Сегодня утром, 3 июля, длина пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края достигла 13 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорожный затор на Крымском мосту 3 июля

Фото: Юрий Березнюк / ТАСС Дорожный затор на Крымском мосту 3 июля

Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

«Сегодня принимаются меры федерального уровня, чтобы совместить проблему безопасности, которая объективно существует после террористического акта (взрыв на Крымском мосту.— ''Ъ''), с одной стороны, с другой стороны — справиться с этим наплывом, организовать дополнительные места контроля, досмотра. Сейчас активно все над этим работают. Думаю, в ближайшее время решение этого вопроса будет определено»,— сказал господин Константинов в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

Председатель Госсовета заявил, что на полуострове все готово к приему туристов и все участники рынка ждут гостей с нетерпением, потому что они важны для экономики Крыма. Для семейных бюджетов крымчан турпоток — это жизненная необходимость, отметил господин Константинов.

Дорожный затор на подъезде к Крымскому мосту в сторону полуострова возник из-за большого потока машин в начале высокого курортного сезона, который осложняется подробным досмотром автомобилей. Сейчас перед въездом на мост работают 80 досмотровых пунктов. В минувшие выходные в СМИ и социальных сетях появились жалобы автомобилистов на то, что им приходится часами стоять на жаре без еды, воды и туалетов.

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю и краевой оперативный штаб сообщают, что в воскресенье волонтеры начали раздавать водителям и пассажирам воду, за сутки раздали более пяти тонн бутилированной воды, закупленной на средства муниципалитета. На подъезде к мосту выставили биотуалеты, сотрудники МЧС и ГИБДД помогают водителям проехать к ближайшим гостиницам и магазинам. Оперативный штаб края просит водителей при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время в пути на прохождение проверок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мост столкнулся с ростом турпотока».

Эрдни Кагалтынов