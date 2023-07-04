На Крымском мосту почти расчистили пробки

Дорожный затор на подъездах к Крымскому мосту с двух сторон практически расчистили, сообщили «Ъ» в правительстве республики. По информации чиновников, на выезде из Крыма время ожидания составляет порядка десяти минут. В обратную сторону — до получаса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк / ТАСС Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

Большие очереди, до 13 км, на въезд на Крымский мост образовались 1 июля. На пунктах контроля было увеличено количество сотрудников и усилена работа линий досмотра, однако это не помогло оперативно решить проблему, в том числе, по словам специалистов, из-за роста пассажиропотока на полуостров.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мост столкнулся с ростом турпотока».

Александр Дремлюгин, Симферополь