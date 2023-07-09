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Коммерсантъ FM
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Импорт южнокорейских моторных масел в Россию по итогам 2022 года вырос на 117%

Объем импорта южнокорейских моторных масел в Россию составил по итогам 2022 года $229 млн, сообщает Financial Times со ссылкой на государственную статистику Южной Кореи. Это на 116,7% больше, чем в 2021 году.

Как отмечает издание, корейские производители моторных масел выиграли от ухода с российского рынка западных компаний после начала специальной военной операции (СВО) на Украине в марте 2022 года. Наиболее активными экспортерами стали SK Enmove (дочерняя компания SK Group) и GS Caltex (совместное предприятие южнокорейской GS Group и американской Chevron). Так, если в январе 2022 года экспорт масел этих двух компаний в Россию составил $2,8 млн, то после начала СВО объемы их продаж начали существенно расти, достигнув пика в марте 2023 года — $28 млн. Согласно статистике, теперь SK Enmove занимает 6,5% рынка моторных масел России, а GS Caltex — около 5%.

В отличие от США и ЕС Южная Корея не вводила запрета на экспорт моторных масел в Россию. Ни одна из корейских компаний не была обвинена в нарушении международных санкций, запрещающих продажу моторных масел.

Кирилл Сарханянц

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